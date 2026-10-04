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Από τα πρώτα του βήματα στον κινηματογράφο σε ηλικία μόλις 14 ετών, ο Ίθαν Χοκ έχει διαγράψει μια πολυετή πορεία που τον οδήγησε από τον ανεξάρτητο κινηματογράφο σε μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές και σε συνεργασίες με σημαντικούς σκηνοθέτες, μεταξύ των οποίων ο Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ.

Γνωστός από ταινίες όπως το «Dead Poets Society», το «Before Sunrise» και το «Training Day», ο ηθοποιός έχει αποσπάσει τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ στη διάρκεια μιας καριέρας που μετρά δεκαετίες. Όταν όμως ρωτήθηκε ποιος ρόλος είχε τη μεγαλύτερη επίδραση στη ζωή και την καριέρα του, ο Χοκ αναφέρθηκε σε ένα μικρό δράμα του 2001, το οποίο ίσως δεν θυμούνται όλοι οι θαυμαστές του.

Ethan Hawke Reveals the Role He Says ‘Changed My Life’ — But It’s Not for the Film You Think https://t.co/AO4Hup6ZD7 October 3, 2026

«Αν έπρεπε να επιλέξω έναν κινηματογραφικό ρόλο που άλλαξε τη ζωή μου, αυτός θα ήταν στο “Tape”», δήλωσε ο 55χρονος Χοκ στο BBC σε πρόσφατη συνέντευξή του. Σε σκηνοθεσία του Λινκλέιτερ, η χαμηλού προϋπολογισμού ταινία περιστρέφεται γύρω από τρεις χαρακτήρες που βρίσκονται περιορισμένοι μέσα σε ένα δωμάτιο μοτέλ.

Ο Χοκ πρωταγωνιστούσε μαζί με την τότε σύζυγό του, Ούμα Θέρμαν, και τον Ρόμπερτ Σον Λέοναρντ, πρώην συμπρωταγωνιστή του στο «Dead Poets Society». Ο Χοκ υποδύεται τον Βινς, έναν περιστασιακό έμπορο ναρκωτικών που ηχογραφεί κρυφά τον παλιό του φίλο Τζον, τον οποίο υποδύεται ο Λέοναρντ, την ώρα που εκείνος μιλά για μια καταγγελλόμενη σεξουαλική επίθεση που αφορά την Έιμι, την οποία υποδύεται η Θέρμαν.

Σύμφωνα με τον Χοκ, η ταινία ήρθε σε μια κομβική περίοδο της εξέλιξής του ως ηθοποιού και του έδωσε μεγάλη «αυτοπεποίθηση». Μιλώντας στο BBC, συνέδεσε το συγκεκριμένο πρότζεκτ όχι μόνο με τη δημιουργική σχέση του με τον Λινκλέιτερ, αλλά και με τη μετάβαση που βίωνε τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

«Θα έλεγα ότι αυτή η ταινία ήταν η είσοδός μου στην ενήλικη υποκριτική. Ήμουν έτοιμος να κλείσω τα 30, οπότε γινόμουν πια ενήλικος. Και ήταν η εποχή που το ψηφιακό βίντεο ήταν μια εντελώς νέα τεχνολογία. Ο Λινκλέιτερ κι εγώ ήμασταν πραγματικά ενθουσιασμένοι με το πώς αυτή η νέα μορφή θα άλλαζε τον κινηματογράφο», εξήγησε.

Η ταινία γυρίστηκε μέσα σε μόλις έξι ημέρες, με φορητές ψηφιακές κάμερες, μια προσέγγιση που διαμόρφωσε τις ερμηνείες όσο και το οπτικό ύφος. Αντί να αντιμετωπίσει τον περιορισμένο χώρο ως εμπόδιο, ο Χοκ είπε ότι η παραγωγή απαιτούσε ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση από όλους τους συντελεστές.

Ο Ίθαν Χοκ στην ταινία Tape.

«Μπορέσαμε να δουλέψουμε με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο από οτιδήποτε είχαμε κάνει μέχρι τότε, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο λειτουργούσαν αυτές οι κάμερες. Δεν υπήρχε περιθώριο για χαλαρότητα. Κανείς δεν θέλει πραγματικά να βλέπει μια ταινία που εκτυλίσσεται σε ένα μόνο δωμάτιο. Ξέραμε ότι έπρεπε να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι, ακριβείς και αστείοι», θυμήθηκε ο Χοκ.

Η εμπειρία αυτή ήρθε ακριβώς πριν από έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ρόλους του Χοκ, εκείνον του Τζέικ Χόιτ στο «Training Day», στο πλευρό του Ντένζελ Ουάσινγκτον. Ο Χοκ κέρδισε τελικά την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ερμηνεία αυτή και, όπως είπε, το «Tape» τον βοήθησε να προετοιμαστεί για την πρόκληση.

«Έκανα το “Tape” ακριβώς πριν από το “Training Day” και θυμάμαι ότι ένιωθα τεράστια ευγνωμοσύνη που είχα ζήσει αυτή την εμπειρία, γιατί ο Ντένζελ ήταν ο πιο εντυπωσιακός καλλιτέχνης με τον οποίο είχα δουλέψει ποτέ. Η φαντασία του είναι απίστευτα ισχυρή και το χάρισμά του σε παρασύρει ολοκληρωτικά. Το “Training Day” έθεσε σε δοκιμασία όλα όσα είχα μάθει», ανέφερε κλείνοντας.

protothema.gr