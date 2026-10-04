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Όποιος ισχυρίζεται ότι η πολιτική δεν εξελίσσεται έχει διαψευσθεί. Κάποτε, οι όποιες συμφωνίες κορυφής κλείνονταν πίσω από κλειστές πόρτες κομματικών γραφείων ή σε κάποιες οικίες, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Πλέον, όμως, γίνονται σε δημόσιους χώρους. Σε ψαροταβέρνες, με εκλεκτό μενού και κρασί. Ειδικά για αυτήν την οποία αποκάλυψε ο Αβέρωφ Νεοφύτου και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, μου έμεινε μια βασανιστική απορία.

Όχι, δεν αφορά το μενού και κατά πόσο περιείχε στρείδια Gillardeau, αχινοσαλάτα ή αστακό, καραβίδες και χαβιάρι. Αν και στον κατήφορο τον οποίο ακολουθούν πολλοί πολιτικοί, σύντομα ενδέχεται το μενού τέτοιων συναντήσεων να είναι το πιο ενδιαφέρον…

Η απορία μου προκύπτει από τα όσα ισχυρίστηκε ο Αβέρωφ Νεοφύτου αναφορικά με το περιεχόμενο του εν λόγω μυστικού δείπνου (που εσχάτως μετατράπηκε σε γνωστό τοις πάσι). Ότι του ζητήθηκε από τον «στενότατο των στενότατων» συνεργάτη της Αννίτας Δημητρίου να βοηθήσει να επανεκλεγεί στην προεδρία της Βουλής με αντάλλαγμα να στηρίξουν την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

«Θα σε παρακαλέσω εσένα που σου περνά να προσπαθήσεις να ξαναβγεί η Αννίτα Πρόεδρος της Βουλής και θα με ξέρεις εμένα στις προεδρικές εκλογές, να πάμε ενωμένοι μαζί σου, αλλά θα πρέπει να διασφαλίσουμε (η κ. Δημητρίου) να έχει ένα πολιτειακό αξίωμα» ήταν ο ισχυρισμός του Αβέρωφ.

Βεβαίως, την επόμενη μέρα, ο «στενότατος των στενότατων» συνεργάτης -τον οποίο ο Αβέρωφ δεν είχε κατονομάσει- αυτοαποκαλύφθηκε αφού βγήκε δημοσίως και διέψευσε τον τέως πρόεδρο του ΔΗΣΥ. Ο Κρις Παναγιώτου ισχυρίστηκε ότι τον συνάντησε υπό την ιδιότητα του εκδότη.

Το τι λέχθηκε σε ένα τέτοιο μυστικό (μέχρι προ ημερών) δείπνο είναι αδύνατο να το γνωρίζουμε. Ωστόσο, υπάρχουν μερικά σημεία τα οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Πρώτον, όντως, ο Αβέρωφ βοήθησε στην επανεκλογή της Αννίτας -το παραδέχτηκε και η ίδια- μέσω της χειραγώγησης του «αστεριού» της πολιτικής που ακούει στο όνομα Φειδίας Παναγιώτου.

Δεύτερον, ο διευθυντής του «Π» σε δικές του δηλώσεις επιβεβαίωσε ότι στη συγκεκριμένη συνάντηση ζητήθηκε από τον Αβέρωφ να βοηθήσει την Αννίτα. Ισχυρίστηκε, όμως, ότι αυτό «δεν ήταν αντικείμενο διαπλοκής» ή συναλλαγής.

Τι έχουμε, δηλαδή, μέχρι στιγμής; Επιβεβαιώνεται πως έγινε το δείπνο. Επιβεβαιώνεται ότι σε αυτό παρέστησαν Αβέρωφ, Αννίτα, Κρις Παναγιώτου και Διονύσης Διονυσίου. Επιβεβαιώνεται ότι, όντως, ζητήθηκε από τον Αβέρωφ να βοηθήσει στην επανεκλογή της Αννίτας.

Το μόνο που δεν επιβεβαιώνεται από τους τρεις του δείπνου στην ψαροταβέρνα είναι ο ισχυρισμός του Αβέρωφ για τη δέσμευση να στηρίξουν την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές. Δεν θα ισχυριστούμε ότι συνέβη κι αυτό. Όμως, ο καθείς με στοιχειώδη λογική θα σκεφτεί πως η μόνη εξήγηση είναι ο Αβέρωφ να αποφάσισε να πάρει τα σκήπτρα του μεγαλύτερου μυθοπλάστη στην ιστορία του κόσμου από τον βαρόνο Μινχάουζεν!

Επιστρέφοντας σε αυτό που βασανίζει το μυαλό μου, αφορά το χαρακτηρισμό τον οποίο χρησιμοποίησε ο Αβέρωφ: «Στενότερος των στενότερων συνεργάτης» της Αννίτας για τον Κρις Παναγιώτου. Αλήθεια, ισχύει; Αν ναι, τότε υπάρχει μείζον θέμα στον ΔΗΣΥ.

Ο ίδιος δεν επιβεβαίωσε το χαρακτηρισμό και ανέφερε ότι συνάντησε τον Αβέρωφ υπό το ρόλο του εκδότη. Είτε ο Αβέρωφ έχει δίκαιο είτε ο κ. Παναγιώτου, εκείνη η οποία οφείλει να ξεκαθαρίσει το θέμα είναι η ίδια η Αννίτα Δημητρίου.

Δεν έχει δικαίωμα ούτε να σιωπά, ούτε να υπεκφεύγει. Οφείλει να δώσει μια ξεκάθαρη εξήγηση στον κόσμο του Συναγερμού. Δεν δικαιούται να έχει στενούς συνεργάτες; Σαφώς και έχει. Δεν έχει δικαίωμα να έχει μεταξύ των συνεργατών της και στενότερους; Σαφώς και έχει. Όλοι οι πολιτικοί έχουν ένα-δυο συνεργάτες που είναι των εξ απορρήτων τους. Όπως για παράδειγμα είχε ο ιδρυτής του ΔΗΣΥ τον Παντελή Κούρο.

Τους συνεργάτες του/της προέδρου ενός κόμματος, όμως, πρέπει να τους γνωρίζει και το κόμμα. Πρέπει να τους γνωρίζουν και τα στελέχη και τα μέλη και οι ψηφοφόροι του κόμματος. Πολύ περισσότερο τους «στενότερους των στενότερων συνεργατών».

Στην προκειμένη περίπτωση, αν ο κ. Παναγιώτου αποτελεί τον «στενότερο των στενότερων συνεργάτη» της κ. Δημητρίου, πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος του Συναγερμού. Για να ξέρει αν και ποιοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία να κλείνουν μυστικά δείπνα σε ψαροταβέρνες. Και να κλείνουν συμφωνίες οι οποίες μπορεί να δεσμεύουν το μεγαλύτερο κόμμα εν αγνοία των μελών του. Ειδικά για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι οι προεδρικές εκλογές.

Την στήλη ποσώς ενδιαφέρουν τα άτομα. Το θέμα έχει πολιτική διάσταση όμως. Αφορά το μεγαλύτερο κόμμα. Το ενδεχόμενο εξωθεσμικοί και εξωκομματικοί να επηρεάζουν την πρόεδρο του για οποιαδήποτε απόφαση ή να προωθούν τέτοιες συμφωνίες όπως έχουν προβληθεί δια στόματος Αβέρωφ, δεν μπορεί να περνά ασχολίαστο.

Η Αννίτα Δημητρίου δεν μπορεί να κρύβεται επ’ αυτού. Οφείλει να βγει μπροστά και να δώσει ξεκάθαρες εξηγήσεις.