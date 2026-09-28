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Τι κρύβεται πίσω από την αλλαγή στρατηγικής του Αβέρωφ Νεοφύτου που οδήγησε στην αιφνίδια εξαγγελία της υποψηφιότητας του για την Προεδρία της Δημοκρατίας; Ο τέως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού φρόντισε να μην απαντήσει ούτε σήμερα ευθέως στο ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Αν θα τρέξει στις εσωκομματικές διαδικασίες για το χρίσμα του ΔΗΣΥ ή αν θέτει την υποψηφιότητα του ενώπιον της κοινωνίας ανεξαρτήτως των συλλογικών αποφάσεων του κόμματος.

«Ο προδομένος ποτέ δεν προδίδει», είπε, προσθέτοντας όμως μια ουρά ανοικτή σε ερμηνείες. Ότι την ίδια στιγμή, «ο προδομένος πρέπει να μεριμνήσει να μην ξαναπροδοθεί». Όταν και εφόσον κινηθούν επίσημα οι διαδικασίες του κόμματος, τότε και μόνο, υπέδειξε, θα μιλήσει με ξεκάθαρο τρόπο για τις προθέσεις του σε σχέση με το μονοπάτι που τελικά θα ακολουθήσει.

Τα όσα είπε το πρωί ο Αβέρωφ Νεοφύτου φαίνεται να κινητοποίησαν άμεσα την ηγεσία του ΔΗΣΥ, η οποία με τη σειρά της απάντησε επισπεύδοντας τις αποφάσεις για τις εσωκομματικές διαδικασίες και την κατάρτιση εισήγησης για τα χρονοδιαγράμματα. Η σημερινή ανακοίνωση της Αννίτας Δημητρίου ότι θέτει εαυτόν στην κρίση των μελών του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές, ουσιαστικά λειτουργεί ως το εναρκτήριο λάκτισμα γι’ αυτή τη διαδρομή.

Ως εκ τούτου, οι ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων ωρών θα οδηγήσουν, αργά ή γρήγορα, στην απάντηση του κρίσιμου ερωτήματος. Ο τέως πρόεδρος του κόμματος έχει ήδη ανακοινώσει ότι αύριο στις 10:00 θα παραχωρήσει δημοσιογραφική διάσκεψη.

Αυτό που προκύπτει σε κάθε περίπτωση, είναι πως ο ίδιος ο Αβέρωφ Νεοφύτου δηλώνει χωρίς περιστροφές πως δεν προσβλέπει σε στήριξη μόνο από τον ΔΗΣΥ και υπογραμμίζει ότι η υποψηφιότητα του αφορά ολόκληρη την κοινωνία και τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου.

Το μυστικό δείπνο και η υπόσχεση από τον «στενότερο συνεργάτη»

Στην πρώτη του αποκαλυπτική συνέντευξη μετά την εξαγγελία της υποψηφιότητας του για τις προεδρικές εκλογές του 2028 ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ μίλησε για την υπόσχεση που φέρεται να του δόθηκε από τον «στενότερο συνεργάτη» της Αννίτας Δημητρίου, στην παρουσία και της ίδιας.

Όπως υποστήριξε μιλώντας στον συνάδελφο Φρίξο Δαλίτη και στο vidcast του philenews, σε δείπνο που έγινε σε ψαροταβέρνα στη Λευκωσία και στο οποίο τον προσκάλεσε ο κατ’ εκείνον στενότερος συνεργάτης της προέδρου του κόμματος, του ζητήθηκε να συμβάλει στην επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην προεδρία της Βουλής με την υπόσχεση ότι στη συνέχεια ο ΔΗΣΥ θα πορευτεί ενωμένος γύρω από την υποψηφιότητα του Αβέρωφ Νεοφύτου για τις προεδρικές εκλογές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αργότερα, στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega, ο κ. Νεοφύτου διευκρίνισε ότι το πρόσωπο το οποίο χαρακτήρισε ως τον στενότερο συνεργάτη της Αννίτας Δημητρίου, δεν είναι πολιτικός.

Μήνυμα στον κόσμο του ΔΗΣΥ, καρφιά σε στελέχη

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ έστειλε μήνυμα στον κόσμο του κόμματος ότι ποτέ δεν πλήγωσε κανέναν αγνό συναγερμικό και ούτε θα πληγώσει. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, σημείωσε με νόημα πως «ο προδομένος ποτέ δεν προδίδει, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να μεριμνήσει να μην ξαναπροδοθεί».

Πρόσθεσε ότι τις τελευταίες ημέρες παρακολουθεί στελέχη να μιλούν για την ενότητα του κόμματος, σημειώνοντας ωστόσο πως «οι πλείστοι την ενότητα και την πολιτική ηθική την έκαναν κουρελόχαρτο και την πέταξαν στον κάλαθο των αχρήστων». Ερωτηθείς αν η αιχμή αφορά τον Ευθύμιο Δίπλαρο, απάντησε πως δεν αναφέρεται σε κανένα προσωπικά.

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ απέρριψε το αφήγημα για εκβιασμό των αποφάσεων του κόμματος ενόψει προεδρικών εκλογών και υπογράμμισε ότι δεν είναι ο ίδιος που δημιουργεί προβλήματα στην ενότητα της παράταξης. Παράλληλα, διερωτήθηκε αν υπήρξε πιο ενωμένος Δημοκρατικός Συναγερμός από το βράδυ του αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών.

«Ο Αβέρωφ ήταν ο λόγος της εσωστρέφειας; Τα ζήσατε κ. Δαλίτη. Υπήρχε καλύτερη χαρά στον κόσμο του ΔΗΣΥ για δεύτερη πενταετία να ξαναεκλεγεί (η Αννίτα Δημητρίου) Πρόεδρος της Βουλής; Να ρωτήσετε άλλους πώς ανατίναξαν αυτή την ενότητα που σήμερα την επικαλούνται», αναφέρει χαρακτηριστικά ανάμεσα σε άλλα.

Αναφερόμενος στη σημερινή πρόεδρο του ΔΗΣΥ, ο Αβέρωφ Νεοφύτου επισήμανε πως στάθηκε δίπλα της όταν άλλοι έβγαιναν δημόσια και της έλεγαν «να κάτσει τη μάππα κάτω».

«Όταν τη στρίμωχναν στάθηκα δίπλα της […] δεν χρειαζόμουν κανένα δείπνο για να πράξω το καθήκον μου», τόνισε.

Άνοιγμα σε κοινωνία και κόμματα

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ εξήγησε επιπλέον πως διεκδικεί την Προεδρία της Δημοκρατίας γιατί θέλει μια επανενωμένη Κύπρο, συμπορευόμενος με αυτούς που οραματίζονται την αλλαγή στον τόπο. Ξεκαθάρισε ότι η υποψηφιότητα του δεν αφορά μόνο ένα κόμμα (τον ΔΗΣΥ), το οποίο δηλώνει πως σέβεται, αλλά αφορά το σύνολο της κοινωνίας και όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου.

Σημείωσε ότι οι πολιτικές δυνάμεις και οι πολιτικοί στην Κύπρο «έμαθαν να βολεύονται με τη διαχείριση του στάτους κβο, να ασχολούνται με τους λίγους που αυξάνουν το κεφάλαιο τους και όχι με τους πολίτες που δυσκολεύονται να τα βγάζουν πέρα στην καθημερινότητα».

«Δεν θα με στηρίξει το ΑΚΕΛ»

Σε επισήμανση για αναφορά στην εξαγγελία υποψηφιότητας του στη δημιουργία «μιας δίκαιης κοινωνίας» και αν αυτή παραπέμπει σε ένα βήμα του Αβέρωφ Νεοφύτου προς τα αριστερά, απάντησε με χαμόγελο πως δεν υπάρχει περίπτωση το ΑΚΕΛ να στηρίξει την υποψηφιότητα του.

Αναγνώρισε τις κοινωνικές ευαισθησίες της Αριστεράς, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι «άριστοι» στο να καταγράφουν το πρόβλημα. «Η διαφορά μου, και ταπεινά το λέω, είναι ότι εγώ δεν μένω στο πρόβλημα», συμπλήρωσε.