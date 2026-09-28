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Υψηλόβαθμο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου, μετά τη συμμετοχή του σε ραδιοφωνική εκπομπή για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την επιδημία του Έμπολα, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος του κόμματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες Κυριακή στο Μπουτέμπο, στην επαρχία Βόρειο Κίβου, η οποία έχει μετατραπεί σε εστία της συνεχιζόμενης επιδημίας του Έμπολα.

Ο Μαρί-Σελεστίν Καροντουά, υπηρεσιακός πρόεδρος της ομοσπονδιακής εκτελεστικής επιτροπής του κόμματος UDPS στο Μπουτέμπο και εκπρόσωπος του κόμματος, δέχθηκε επίθεση από κατοίκους της γειτονιάς του μετά την εμφάνισή του σε ραδιοφωνική εκπομπή, κατά τη διάρκεια της οποίας προέτρεπε στη λήψη μέτρων πρόληψης κατά του Έμπολα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η οργάνωση του UDPS στο Μπουτέμπο.

Το κόμμα δήλωσε ότι οι δράστες τον ξυλοκόπησαν, λεηλάτησαν τα υπάρχοντά του και έβαλαν φωτιά στο σπίτι του. Ο βαρύτατα τραυματισμένος Καροντουά κατέληξε λίγο αργότερα, σύμφωνα με το κόμμα.

Δεν είναι σαφές ποιος διέπραξε την επίθεση, πόσα άτομα συμμετείχαν σε αυτήν ή ποιο ήταν το κίνητρο.

Ωστόσο, το κόμμα ανέφερε ότι ο Καροντουά ήταν «αθώο θύμα επειδή υπερασπίστηκε τη θέση του κόμματος σχετικά με την ύπαρξη της νόσου του ιού Έμπολα και την απειλή που συνιστά για τον πληθυσμό».

Το περιστατικό είναι το πιο πρόσφατο σε μια σειρά επιθέσεων εναντίον ομάδων αντιμετώπισης του Έμπολα και υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη δυσπιστία που επικρατεί στον πληθυσμό.

Το Σάββατο, ένοπλοι επιτέθηκαν σε σημείο ελέγχου για το πλύσιμο των οχημάτων στην κοντινή περιοχή Μπένι, σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο και τραυματίζοντας πολλούς άλλους.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν ξεπεράσει τα 8.000 και των θανάτων σε 3.901, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Η επιδημία αυτή, για την οποία ευθύνεται το στέλεχος του ιού Μπουντιμπούγκιο, είναι πλέον η μεγαλύτερη και η πιο φονική στην ιστορία της ΛΔ Κονγκό, ξεπερνώντας αυτή της περιόδου 2018-2020.

Εξάλλου είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επιδημία Έμπολα που έχει καταγραφεί ποτέ, μετά από αυτή που καταγράφηκε στη δυτική Αφρική το 2014- 2016, όταν μολύνθηκαν πάνω από 28.600 άνθρωποι και πέθαναν περισσότεροι από 11.000 στη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε.

protothema.gr