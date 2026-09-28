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Η Saudi Aramco εξετάζει εκπτώσεις στις επίσημες τιμές πώλησης πετρελαίου που φορτώνεται ανοιχτά του Ομάν, επιδιώκοντας να αντισταθμίσει για τους αγοραστές το κόστος των ναύλων, το οποίο έχει φτάσει σε επίπεδα-ρεκόρ, σύμφωνα με το Reuters.

Το πρακτορείο επικαλείται πέντε πηγές με γνώση του θέματος, μία από τις οποίες ανέφερε ότι η υπό συζήτηση έκπτωση ανέρχεται σε περίπου 9 δολάρια ανά βαρέλι. Η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η κίνηση θα μπορούσε να βοηθήσει τον σαουδαραβικό όμιλο να ανακτήσει μέρος του μεριδίου αγοράς που έχασε εξαιτίας των διαταραχών στις αποστολές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Συζητήσεις με ασιατικά διυλιστήρια

Σύμφωνα με τις πηγές, η Aramco συζητά με ορισμένα ασιατικά διυλιστήρια πιθανές εκπτώσεις στις επίσημες τιμές πώλησης, γνωστές ως OSP, ώστε να καταστήσει το αργό της πιο ελκυστικό.

Οι εκπτώσεις ενδέχεται να αφορούν φορτία που προσφέρονται αυτή την εβδομάδα, με φόρτωση στο δεύτερο μισό του Οκτωβρίου, μέσω μεταφορτώσεων από πλοίο σε πλοίο ανοιχτά του Ομάν.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Aramco είχε πουλήσει αργό σε Ασιάτες αγοραστές για φόρτωση στην ίδια περιοχή, εκτός των Στενών του Ορμούζ, με προσαύξηση 10 έως 20 δολαρίων ανά βαρέλι έναντι των μηνιαίων OSP. Κατά τις ίδιες πηγές, οι πωλήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν καθώς η Σαουδική Αραβία αύξανε τις εξαγόμενες ποσότητες από κοιτάσματα εντός του Κόλπου.

Οι διαταραχές στο Ορμούζ και ο ανταγωνισμός

Οι προμήθειες σαουδαραβικού πετρελαίου έχουν επιβραδυνθεί από τότε που ο πόλεμος με το Ιράν περιόρισε δραστικά τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια περίοδο, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Abu Dhabi National Oil Co, αύξησε σημαντικά τις πωλήσεις της, μεταφέροντας αργό από κοιτάσματα δυτικά της θαλάσσιας οδού προς εξαγωγικούς τερματικούς σταθμούς εκτός των Στενών.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης πλοίων Kpler, οι εξαγωγές αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 7,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως αυτόν τον μήνα.

Στο μεταξύ, επιθέσεις με drones προκάλεσαν ζημιές στον σαουδαραβικό αγωγό East-West, επηρεάζοντας τη διαδρομή εξαγωγών μέσω του λιμανιού Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Σαουδική Αραβία έχει κατηγορήσει ιρακινή πολιτοφυλακή για την επίθεση.

Προηγούμενες διευκολύνσεις για το κόστος μεταφοράς

Η Aramco έχει επιχειρήσει και στο παρελθόν να περιορίσει την επιβάρυνση των ασιατικών διυλιστηρίων από τους υψηλούς ναύλους.

Πριν από τις ζημιές στον αγωγό East-West, είχε προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα τιμολόγησης με βάση την OSP του μήνα άφιξης αντί του μήνα φόρτωσης, σύμφωνα με τις πηγές.

Η διευκόλυνση αποσκοπούσε στην αντιστάθμιση του υψηλότερου μεταφορικού κόστους για τα μεγαλύτερα ταξίδια μέσω του τερματικού σταθμού Σίντι Κερίρ.

Πηγή: Reuters