Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ανώτατες τιμές €1,99 το λίτρο για τη βενζίνη και €2,19 για το πετρέλαιο κίνησης εφαρμόζει από σήμερα η Eni στα πρατήριά της στην Ιταλία, για διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα. Μειώσεις στις τιμές των δύο καυσίμων ανακοίνωσε και η Italiana Petroli, με έναρξη εφαρμογής από αύριο.

Το μέτρο της Eni τίθεται σε ισχύ στις 08:00, ώρα Ιταλίας. Η εταιρεία διαθέτει το ένα πέμπτο των πρατηρίων υγρών καυσίμων της χώρας.

Το ιταλικό Δημόσιο κατέχει περίπου το 32% των μετοχών της Eni, καθώς και το δικαίωμα να ορίζει το διοικητικό της συμβούλιο και να ασκεί βέτο σε υποθέσεις βασικής σημασίας.

Μειώσεις και από την Italiana Petroli

Η Italiana Petroli, αζερικής ιδιοκτησίας, ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι θα μειώσει επίσης τις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, αρχής γενομένης από αύριο.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, ευχαρίστησε τις δύο εταιρείες για τις αποφάσεις τους, δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή της θα συνεχίσει να εργάζεται για τη στήριξη των νοικοκυριών και την προστασία της αγοραστικής τους δύναμης.