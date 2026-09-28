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Στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας μεταφέρθηκε άτομο μετά από τροχαίο στον δρόμο Απλικίου–Παλαιχωρίου, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε κατέπεσε σε χαντάκι.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε κλήση για το περιστατικό στις 7:10 το πρωί της Κυριακής, με μέλη των Πυροσβεστικών Σταθμών Ακροπόλεως «Λοχία Σπύρου Τταντή» και Υπαίθρου Παλαιχωρίου να ανταποκρίνονται με ομάδα διάσωσης και πυροσβεστικά οχήματα.

Το άτομο απεγκλωβίστηκε από το όχημα, τοποθετήθηκε σε φορείο διάσωσης και στη συνέχεια παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου, το οποίο το μετέφερε στο νοσοκομείο.