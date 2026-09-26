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Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Λεμεσό, στην έξοδο του κυκλικού κόμβου Πολεμιδιών, στον δρόμο προς Αγία Φύλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όχημα ανατράπηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με αποτέλεσμα ο οδηγός του να εγκλωβιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού.

Ακολούθως, ο οδηγός παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Το τροχαίο προκάλεσε ταλαιπωρία στους οδηγούς που κινούνταν στην περιοχή, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται.