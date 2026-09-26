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Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να προσφέρει στον Σι Τζινπίνγκ ένα εντυπωσιακό γλυπτό αετού, συμβόλου των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τη διάρκεια του δείπνου που διοργάνωσε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Κινέζου προέδρου.

Το γλυπτό, που παρουσιάστηκε μπροστά στους υψηλούς προσκεκλημένους της βραδιάς, δεν ήταν ένα τυχαίο διακοσμητικό αντικείμενο. Ο ίδιος ο Τραμπ εξήγησε τον συμβολισμό του, συνδέοντας τον αετό με την εικόνα της Αμερικής και, παράλληλα, με το μήνυμα που ήθελε να εκπέμψει για τις σχέσεις των δύο χωρών.

«Ο φαλακρός αετός είναι εθνικό σύμβολο των Ηνωμένων Πολιτειών και ενσαρκώνει το ελεύθερο και ανοδικό πνεύμα της Αμερικής. Ελπίζουμε να βρει μια όμορφη θέση, μια υπέροχη θέση στο Πεκίνο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Συμμετείχε στον σχεδιασμό του δώρου μαζί με τη Μελάνια

Ο Τραμπ αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε προσωπική συμμετοχή στον σχεδιασμό του δώρου μαζί με τη σύζυγό του, Μελάνια, και έναν Αμερικανό καλλιτέχνη.

Ο φαλακρός αετός αποτελεί εδώ και αιώνες ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα των ΗΠΑ. Έτσι, η επιλογή του Τραμπ λειτουργεί πρώτα απ’ όλα ως μια ιδιαίτερα εμφανής αναφορά στην αμερικανική ταυτότητα.

To εντυπωσιακό δώρο του Τραμπ / Φωτογραφία AP

Ταυτόχρονα, όμως, η τοποθέτηση του αμερικανικού εθνικού συμβόλου στο Πεκίνο προσδίδει στο δώρο και διπλωματική διάσταση. Πρόκειται για μια χειρονομία που εντάσσεται στην προσπάθεια να δημιουργηθεί μια προσωπική σχέση μεταξύ των ηγετών δύο παγκόσμιων δυνάμεων.

Ο Ντάνιελ Κρίτενμπρινκ, Αμερικανός πρώην διπλωμάτης με περισσότερα από 30 χρόνια υπηρεσίας, υποστηρίζει ότι τα προσωπικά δώρα αποτελούν σημαντικό κομμάτι αυτής της διαδικασίας.

«Στο τέλος της ημέρας, είναι δύο ανθρώπινα όντα», σημειώνει, εξηγώντας ότι η προσωπική σχέση Τραμπ και Σι «σημαίνει κάτι», σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του BBC. Κατά την άποψή του, ο δεσμός των δύο ηγετών λειτουργεί ως ένας από τους παράγοντες που συγκρατούν τη «σχέση με τη μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και τις σημαντικότερες συνέπειες στον κόσμο».

Trump has a gift for President Xi. pic.twitter.com/SL4QdBaUSz September 24, 2026

Ο Σι απάντησε με τη «διπλωματία των πάντα»

Ο Κινέζος πρόεδρος δεν φαίνεται να έκανε κάποια δημόσια ειδική αναφορά στο γλυπτό του αετού, τουλάχιστον σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Ωστόσο, λίγες ώρες νωρίτερα είχε ανακοινώσει δύο δώρα με σαφή συμβολική διάσταση προς την αμερικανική πλευρά.

Το πρώτο ήταν δύο γιγάντια πάντα, τα οποία θα μεταφερθούν στον ζωολογικό κήπο της Ατλάντα.

«Τα γιγάντια πάντα είναι απεσταλμένοι φιλίας μεταξύ του κινεζικού και του αμερικανικού λαού», είπε ο Σι, ανακοινώνοντας ότι τα δύο πάντα, με τα ονόματα Πινγκ Πινγκ και Φου Σουάνγκ, θα έφταναν στο νέο τους σπίτι για να τα γνωρίσει το αμερικανικό κοινό.

Ο Σι ανακοίνωσε επίσης ένα νέο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών, το οποίο προβλέπει ότι 100.000 Αμερικανοί φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν στην Κίνα μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

To εντυπωσιακό δώρο του Τραμπ στον Σι / Φωτογραφία AP

Γιατί έχει σημασία ο αετός

Στην περίπτωση Τραμπ και Σι, το περιθώριο για ένα διπλωματικό λάθος είναι πολύ μικρότερο. Οι δύο ηγέτες προσπαθούν να διαχειριστούν μια ιδιαίτερα δύσκολη σχέση, με εμπορικές και τεχνολογικές αντιπαραθέσεις, αλλά και ανταγωνισμό γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το γλυπτό του αετού μπορεί να διαβαστεί ως μια προσεκτικά σχεδιασμένη συμβολική χειρονομία όπου ο Τραμπ προσφέρει στον Σι ένα κομμάτι της αμερικανικής εθνικής ταυτότητας, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι θέλει να τοποθετηθεί αυτό το σύμβολο στο Πεκίνο.

Όπως συνοψίζει ο Κρίτενμπρινκ, η επίσημη τελετουργία, οι συμβολισμοί και τα δώρα υπηρετούν έναν ευρύτερο στόχο: «Είναι το πρωτόκολλο, η εικόνα και η ανταλλαγή δώρων, όλα ως μέσο για έναν σκοπό, τις σταθερές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας».

«Θα προτιμήσω μια εύθραυστη εκεχειρία από έναν ολοκληρωτικό εμπορικό πόλεμο, οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας».

O Nτόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ / Φωτογραφία AP

Τα δώρα ως εργαλείο διπλωματίας

Η ανταλλαγή δώρων μεταξύ ηγετών έχει μακρά ιστορία στη διεθνή διπλωματία, αλλά σήμερα η διαδικασία είναι ιδιαίτερα προσεκτική, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ερευνητής Μόρτεν Σκούμσρουντ Άντερσον σημειώνει ότι τα αυταρχικά καθεστώτα, όπως η Κίνα, τείνουν να προσφέρουν ακριβότερα δώρα, ενώ στις δυτικές δημοκρατίες η πρακτική έχει περιοριστεί από κανόνες και θεσμικές δικλίδες.

Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, υπάρχουν περιορισμοί στην αξία των δώρων που μπορεί να κρατήσει ένας πρόεδρος όταν προέρχονται από ξένη κυβέρνηση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το όριο ανέρχεται σήμερα στα 525 δολάρια. Πάνω από αυτό το ποσό, το δώρο γίνεται ομοσπονδιακή ιδιοκτησία, εκτός εάν ο πρόεδρος επιλέξει να το αγοράσει με δικά του χρήματα.

«Υπάρχουν πολλοί κανόνες και πρωτόκολλα», εξηγεί ο Νορβηγός ακαδημαϊκός Όλε Γιάκομπ Σέντινγκ. «Όλα αυτά είναι αυστηρά σκηνοθετημένα και περιλαμβάνουν διαπραγματεύσεις σε χαμηλότερα επίπεδα, οι οποίες διαρκούν εβδομάδες».

Και ο Άντερσον το θέτει πιο απλά: «Αυτό δεν είναι μια αγορά της τελευταίας στιγμής στο αεροδρόμιο».

Xi Jinping:



The giant panda has been an envoy of friendship between the Chinese and Americans.



Here, I have a piece of good news. In a few days, two pandas — Ping Ping and Fuchuan — will come to their new home in Zoo Atlanta and meet with the American people.… — Open Source Intel (@Osint613) September 24, 2026

Από τον Ομπάμα και το ξύλο μέχρι τα… DVD

Η διπλωματία των δώρων έχει και τις ατυχίες της. Δύο χρόνια νωρίτερα είχε σημειωθεί ένα πολύ λιγότερο επιτυχημένο παράδειγμα ανταλλαγής δώρων.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν είχε χαρίσει στον Ομπάμα μια θήκη για στυλό από ξύλο ιστορικού πλοίου που είχε χρησιμοποιηθεί στον αγώνα κατά του δουλεμπορίου, ένα δώρο με ιδιαίτερο συμβολισμό και ιστορική σημασία

Όμως ο Ομπάμα, από την πλευρά του, είχε χαρίσει στον Μπράουν μια συλλογή DVD, τα οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν ήταν συμβατά με τις βρετανικές συσκευές.

«Αυτό είναι ένα παράδειγμα μιας κάπως ντροπιαστικής ανταλλαγής», σχολιάζει ο Σέντινγκ.

iefimerida.gr