Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ορθώς τέθηκε, με αφορμή το διορισμό του Νίκου Τορναρίτη, το ερώτημα για το κόστος των μετακινήσεων και της διαμονής του στο εξωτερικό, αφού όταν πρόκειται για δημόσιο χρήμα ο φορολογούμενος δικαιούται να γνωρίζει τι πληρώνει και γιατί. Η ίδια απορία όμως προκύπτει και για τις κοινοβουλευτικές αποστολές στο εξωτερικό.

Η Βουλή διαθέτει κονδύλι για συμμετοχές σε συνέδρια, σεμινάρια και άλλες δραστηριότητες στο εξωτερικό που αρκετές φορές αφορούν χώρες στην Αφρική, στην Ασία ή και μικρά κράτη. Και εδώ γεννάται το ερώτημα: Ποιος μετρά το κόστος σε σχέση με το όφελος; Επειδή, αν π.χ. ο κ. Τορναρίτης ταξίδευε σε αυτές τις χώρες με κονδύλι της Βουλής και υπό την ιδιότητά του ως βουλευτής για κάτι που μπορεί να αφορούσε το Κυπριακό αλλά δεν υπήρχε πρόβλημα, τότε γιατί υπάρχει πρόβλημα σήμερα; Η σκέψη είναι απλή.

Στην τελική η απορία είναι μία: Πώς μετράμε το όφελος σε σχέση με το κόστος για το φορολογούμενο; Επειδή αν το ταξίδι σήμερα είναι αχρείαστο, το ίδιο αχρείαστο ήταν και χθες, αφού είτε το κονδύλι είναι του Προεδρικού, είτε της Βουλής, τα λεφτά που δαπανούνται είναι του φορολογούμενου.

Ζακ.