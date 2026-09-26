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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας, στο ύψος της Μέσα Γειτονιάς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λεωφορείο συγκρούστηκε με τρία οχήματα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ στο σημείο παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση.

Έκλεισε ο αυτοκινητόδρομος

Λόγω οδικής σύγκρουσης, έχει κλείσει ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού – Λευκωσίας, στο ύψος της Μέσα Γειτονιάς, με κατεύθυνση τη Λευκωσία.

Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Λευκωσία, καλούνται να χρησιμοποιούν την έξοδο της Μέσα Γειτονιάς.