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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας, στο ύψος της Μέσα Γειτονιάς.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, λεωφορείο συγκρούστηκε με τρία οχήματα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ στο σημείο παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση.
Έκλεισε ο αυτοκινητόδρομος
Λόγω οδικής σύγκρουσης, έχει κλείσει ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού – Λευκωσίας, στο ύψος της Μέσα Γειτονιάς, με κατεύθυνση τη Λευκωσία.
Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Λευκωσία, καλούνται να χρησιμοποιούν την έξοδο της Μέσα Γειτονιάς.