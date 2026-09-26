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Η Αστυνομία συστήνει προσοχή στο κοινό, αφού συνεχίζεται η απάτη με ψευδή τηλεφωνικά μηνύματα για πληρωμή δήθεν εξώδικων προστίμων.

Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε χθες στο ΤΑΕ Λευκωσίας από άντρα ηλικίας 52 ετών, ο ίδιος έλαβε τηλεφωνικό μήνυμα σχετικά με δήθεν απλήρωτο εξώδικο πρόστιμο, που αφορούσε σε παραβάσεις τροχαίας.

Ο 52χρονος ακολούθησε ηλεκτρονικό σύνδεσμο – link, που αναφερόταν στο μήνυμα και οδηγήθηκε σε ιστοσελίδα η οποία ψευδώς παρουσιαζόταν ως ιστοσελίδα της Αστυνομίας Κύπρου. Στην ιστοσελίδα ο 52χρονος καταχώρησε τα στοιχεία της τραπεζικής κάρτας του, με σκοπό να αποπληρώσει το δήθεν εξώδικο πρόστιμο.

Στη συνέχεια, ο 52χρονος έλαβε ειδοποίηση από την τράπεζα στην οποία διατηρεί λογαριασμό, ότι ο λογαριασμός του χρεώθηκε με πληρωμή ποσού ύψους 2,326 ευρώ.

Την υπόθεση διερευνά το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λευκωσίας.

Με αφορμή την νέα αυτή υπόθεση απάτης και απόσπασης χρημάτων, η Αστυνομία ενημερώνει εκ νέου το κοινό ότι, ουδέποτε επικοινωνεί με πολίτες με αυτό τον τρόπο ή μέσω οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας επικοινωνίας για να καλέσει πολίτες να πληρώσουν οποιαδήποτε πρόστιμα ή και για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Συστήνεται προσοχή στο κοινό, ιδιαίτερα όταν λαμβάνει μηνύματα που περιέχουν ηλεκτρονικούς συνδέσμους. Ως μέτρο προστασίας, συστήνεται όπως το κοινό αποφεύγει να ακολουθεί τέτοιους ηλεκτρονικούς συνδέσμους και όπως ουδέποτε αναφέρει ή καταχωρεί σε άγνωστες ιστοσελίδες, προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία του.

Τέλος, για επαλήθευση οποιωνδήποτε μηνυμάτων λαμβάνουν, οι πολίτες προτρέπονται όπως επικοινωνούν με τους αναφερόμενους Οργανισμούς, μέσω γνωστοποιημένων καναλιών επικοινωνίας.