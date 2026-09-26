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Από μέλη της Αστυνομίας στο αεροδρόμιο Λάρνακας, κατά την άφιξη του στην Κύπρο, συνελήφθη άντρας ηλικίας 33 ετών, ο οποίος καταζητείται από τις Αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, σε σχέση με υπόθεση απόπειρας φόνου. Ο 33χρονος τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς έναρξης της δικαστικής διαδικασίας για έκδοση του στις Αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.

Οι Αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης εξέδωσαν εναντίον του 33χρονου ένταλμα σύλληψης, ενώ μέσω της Interpol εξέδωσαν ερυθρά αγγελία, τοποθετώντας τα στοιχεία του στη βάση καταζητούμενων προσώπων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην ερυθρά αγγελία, η απόπειρα φόνου, καθώς και το αδίκημα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, διαπράχθηκαν στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη κατά το έτος 2019.

Ο 33χρονος αφίχθηκε χθες το απόγευμα στο αεροδρόμιο Λάρνακας, με πτήση από χώρα του εξωτερικού. Κατά τον διαβατηριακό έλεγχο από μέλος της Αστυνομίας, στον χώρο αφίξεων, διαπιστώθηκε ότι αυτός καταζητείται από τις Αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Εναντίον του 33χρονου εκδόθηκε προσωρινό δικαστικό ένταλμα σύλληψης, στη βάση του οποίου αυτός συνελήφθη από τα μέλη της Αστυνομίας και τέθηκε υπό κράτηση.

Σήμερα, ο 33χρονος θα παρουσιαστεί ενώπιον Δικαστηρίου, για σκοπούς έναρξης της δικαστικής διαδικασίας έκδοσης του στις Αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.