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Σύρος κρατούμενος κατάφερε να αποδράσει από τα κρατητήρια Λακατάμιας.

Η πιο πάνω πληροφορία τέθηκε υπόψιν μας λίγο μετά τις 22:00 και επιβεβαιώθηκε στο philenews αρμοδίως. Για την ώρα δεν είναι ξεκάθαρες οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο κρατούμενος κατάφερε να διαφύγει.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που εγέρθη θέμα για τα εν λόγω κρατητήρια παρ΄ όλο που θεωρούνται ως οι πιο κατάλληλοι χώροι κράτησης που διαχειρίζεται η Αστυνομία.

Θυμίζουμε ότι στις 25/1/2024 είχε αποδράσει 28χρονος Ελληνοκύπριος υπόδικος.

Ο 28χρονος είχε καταφέρει να μετακινήσει μέρος της τοιχοποιίας. Πρόκειται για παράθυρο αποτελούμενο από υαλότουβλα, το οποίο ήταν ένθετο στον τοίχο του κρατητηρίου του. Ο υπόδικος κατάφερε να απομακρύνει το κονίαμα και τα άλλα υλικά που συνέδεαν το εν λόγω παράθυρο με τον τοίχο, χρησιμοποιώντας αιχμηρό όργανο.

Πληροφορίες μας ανέφεραν ότι αφαίρεσε μεταλλική ράβδο από κρατητήριο που προορίζεται για άτομα με αναπηρία (πρόκειται για ράβδο κινητικής υποστήριξης που είναι βιδωμένη στον τοίχο) και να την είχε κρύψει εντός του δικού του χώρου κράτησης.

Να σημειωθεί ότι στη βάση των πληροφοριών μας, λόγω υπερπληθυσμού κρατουμένων (καταδικασθέντες ή υπόδικοι) κατά τη συγκεκριμένη περίοδο το κρατητήριο για άτομα με αναπηρία δεν χρησιμοποιείτο για το σκοπό που διαμορφώθηκε.

*Φωτογραφία αρχείου από την απόδραση 28χρονου που σημειώθηκε στις 25/01/2024