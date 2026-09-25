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Στο επίκεντρο τριμερούς Υπουργικής Συνάντησης Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου στη Νέα Υόρκη βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των τριών χωρών, ενόψει της 11ης Τριμερούς Συνόδου που θα φιλοξενηθεί στην Κύπρο. Τη συνάντηση φιλοξένησε την Παρασκευή ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Κόμπος είχε συνάντηση με τους ομολόγους του της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι και της Ελλάδας Γιώργο Γεραπετρίτη, κατά την οποία εξετάστηκαν τομείς για περαιτέρω συνεργασία ενόψει της επερχόμενης 11ης Τριμερούς Συνόδου Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου στην Κύπρο.

Εξάλλου ο κ. Κόμπος είχε σειρά επαφών στη Νέα Υόρκη τις οποίες κοινοποίησε με αναρτήσεις του στο Χ.

Μεταξύ αυτών συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδονησίας Σουτζιόνο, κατά την οποία συζητήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου-Ινδονησίας και οι προοπτικές ανάπτυξής τους.

Κατά τη συνάντηση υπογράφηκε Συμφωνία για απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου για κατόχους διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων, με στόχο, όπως ανέφερε ο κ. Κόμπος, τη διευκόλυνση των επίσημων ανταλλαγών μεταξύ των δύο χωρών.

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν επίσης την αναπτυσσόμενη σχέση ΕΕ-Ινδονησίας, καθώς και περιφερειακές εξελίξεις.

Ο κ. Κόμπος είχε ακόμη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσάνκαρ, κατά την οποία επιβεβαιώθηκε, όπως ανέφερε, η αναπτυσσόμενη στρατηγική εταιρική σχέση Κύπρου-Ινδίας και η κοινή δέσμευση για περαιτέρω ενίσχυσή της.

Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία για την προώθηση κοινών στρατηγικών συμφερόντων, με τον κ. Κόμπο να αναφέρεται ειδικότερα στους τομείς του εμπορίου, της ναυτιλίας, της συνδεσιμότητας, της ασφάλειας, της άμυνας και της ψηφιοποίησης.

Ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε επίσης με την Υπουργό Εξωτερικών της Ισλανδίας Θόρντις Κατρίν Γκούνναρσντότιρ, με τις δύο πλευρές να συζητούν την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και της πολυμερούς συνεργασίας, τις σχέσεις ΕΕ-Ισλανδίας και τη συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), καθώς και περιφερειακές εξελίξεις.

Συντονισμός των μικρών ευρωπαϊκών κρατών

Ο κ. Κόμπος φιλοξένησε, εξάλλου, συνάντηση υψηλού επιπέδου των μικρών κρατών της Ευρώπης, την οποία συνδιοργάνωσε με τον Πρωθυπουργό της Ανδόρας Ξαβιέ Εσπότ και την Υπουργό Εξωτερικών της Ανδόρας Ίμμα Τορ Φάους.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των μικρών ευρωπαϊκών κρατών στο πλαίσιο του ΟΗΕ και άλλων περιφερειακών και πολυμερών οργανισμών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης η διαδικασία μεταρρύθμισης του ΟΗΕ «UN80», καθώς και η εκλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

ΚΥΠΕ