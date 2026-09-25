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Πόλεμος μεταξύ δύο τοπικών αρχών στην επαρχία Πάφου για το νερό. Σε μια ασυνήθιστη κίνηση, η κοινοτική αρχή του χωριού Γουδί, στο διαμέρισμα Χρυσοχούς, επισημοποίησε σήμερα την πρόθεση της να κλείσει τις στρόφιγγες του νερού που περνούν από το δίκτυο της προς την γειτονική κοινότητα Χρυσοχούς, λόγω απλήρωτων λογαριασμών.

Σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε διευκρινίζει ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο Γουδιού προχωρά στο συγκεκριμένο μέτρο από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και επ’ αόριστον, λόγω της μη εξόφλησης των οφειλών της πρώην κοινότητας Χρυσοχούς, που πλέον αποτελεί μέρος του Δήμου Πόλεως, προς την Κοινότητα Γουδιού.

Οι αρχές της κοινότητας υποστηρίζουν ότι ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς έχει ενημερωθεί επανειλημμένα για τις συγκεκριμένες οφειλές, με την αποστολή των σχετικών τιμολογίων, αποδείξεων και άλλων στοιχείων που αφορούν στην παροχή νερού και την υπηρεσία αποκομιδής σκυβάλων που αναλογούν στην Κοινότητα Χρυσοχούς, μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2024.

Παρά ταύτα, τονίζει η κοινοτική αρχή Γουδιού, ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς δεν έχει προχωρήσει στην εξόφλησή τους. Για το θέμα έχουν ενημερωθεί τόσο η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου όσο και το Υπουργείο Εσωτερικών και ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας. Δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες για επίλυση του ζητήματος, δεν έχει καταστεί δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία και εξόφληση των οφειλών, για αυτό και το Κοινοτικό Συμβούλιο Γουδιού, δεν έχει άλλη επιλογή από το να προχωρήσει στη διακοπή της παροχής νερού προς την Κοινότητα Χρυσοχούς από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Γουδιού εκφράζει τη λύπη του για την εξέλιξη αυτή και ευελπιστεί ότι το ζήτημα θα επιλυθεί άμεσα, ώστε να αποκατασταθεί η παροχή νερού προς όφελος όλων των κατοίκων.