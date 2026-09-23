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Χωρίς νερό θα μείνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου μέρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Αθηένου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών που θα επηρεάσουν την παροχή νερού στον πυρήνα της κοινότητας. Η διακοπή αναμένεται να διαρκέσει από τις 7:00 το πρωί μέχρι τις 2:30 το απόγευμα.

Σύμφωνα με τον ΕΟΑ Λάρνακας, η διακοπή θα γίνει λόγω προγραμματισμένων εργασιών βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης, στο πλαίσιο του Έργου Ανάπλασης Πλατείας Εκκλησιών.

Σημειώνεται ότι οι καταναλωτές της βιομηχανικής περιοχής δεν θα επηρεαστούν.

Ο ΕΟΑ Λάρνακας προτρέπει τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του νερού, ώστε να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους από το νερό που αποθηκεύουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών.

Ο Οργανισμός απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του καταναλωτικού κοινού.

ΚΥΠΕ