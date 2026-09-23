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Στην πιο σημαντική της ετήσια ομιλία, “The State of the Union”, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επέλεξε να μην αναφερθεί στο Κυπριακό. Η σοβαρή αυτή παράλειψη, τείνει να υποσκάπτει την αξιοπιστία της ίδιας της ΕΕ. Σε σχέση με τα ζητήματα ασφάλειας, η φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στη ρωσική επιθετικότητα και την αποφασιστικότητα της ΕΕ να στηρίξει ποικιλοτρόπως την Ουκρανία. Παρέλειψε όμως να αναφερθεί και στην κατοχή του 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία. Η Τουρκία θεωρείται σημαντικός εταίρος της Ένωσης. Η Άγκυρα προβάλλει επίσης τη θέση ότι αποτελεί απαραίτητο πυλώνα στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της ΕΕ.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσε να κάνει έστω και μια αναφορά για το Κυπριακό. Θα μπορούσε να σημειώσει την ανάγκη για την ειρηνική επίλυση του προβλήματος. Ούτε και αυτό δεν έκανε.

Η πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία κατέχει σημαντικό μέρος εδάφους μέλος της ΕΕ. Αξιολογώντας τη στάση της Ένωσης έναντι της Ρωσίας και της Ουκρανίας κατ’ αναλογία θα έπρεπε να είχε μια σκληρή στάση έναντι της Άγκυρας. Και εάν δεν εφάρμοζε οποιεσδήποτε κυρώσεις θα έπρεπε τουλάχιστον οι οποιεσδήποτε δράσεις και οικονομική στήριξη προς την Τουρκία να είναι υπό προϋποθέσεις (σε σχέση με τη στάση της στο Κυπριακό).

Αθήνα και Λευκωσία στηρίζουν πλήρως τις επιλογές των Βρυξελλών στο θέμα της Ουκρανίας. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει και η απαίτηση να μην υπάρχουν «δυο μέτρα και δυο σταθμά».

Δράττομαι της ευκαιρίας αυτής να υπογραμμίσω ότι τα ζητήματα αυτά τα αντιμετώπισα σε πολλές δράσεις Ευρωπαϊκών δεξαμενών σκέψης. Σημειώνω ότι σε πρόσφατη συνεργασία μου ζητείτο να τοποθετηθώ για τα θέματα ασφάλειας της ΕΕ από τη σκοπιά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μάλλον αποτέλεσε έκπληξη όταν ανάφερα ότι για την Κύπρο αλλά και την Ελλάδα η μεγαλύτερη πρόκληση ασφάλειας είναι η Τουρκία και όχι η Ρωσία. Επέμενα ότι όλοι πρέπει να κατανοήσουν τα ζητήματα ασφάλειας που υφίστανται σήμερα όπως τα βιώνει η κάθε χώρα μέλος. Και αυτά δεν είναι τα ίδια.

Πέραν των παραλείψεων Αθηνών και Λευκωσίας σε πολιτικό επίπεδο, υπογραμμίζω, μεταξύ άλλων, την απουσία ολοκληρωμένης πολιτικής, εθνικού αφηγήματος και την ανεπαρκή παρουσία στη διεθνή αγορά προβολής και ανταλλαγής πληροφοριών και ιδεών. Οι παραλείψεις διαδοχικών κυβερνήσεων στον τομέα αυτό εμπεριέχουν σοβαρό κόστος.

*Ο Ομότιμος Καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους είναι Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων το οποίο είναι διασυνδεδεμένο με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.