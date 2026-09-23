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Να μην επιχειρούν να αγγίζουν, να απομακρύνουν ή να σκοτώνουν φίδια και άλλα ερπετά καλεί τους δημότες ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος επισημαίνει ότι στο Νέο Χωριό λειτουργεί το Πάρκο Ερπετών και Αμφιβίων, το οποίο έχει ως στόχο την προστασία, την προβολή και την ασφαλή διαχείριση των ερπετών.

Με αφορμή τη λειτουργία του Πάρκου, ο Δήμος καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε περίπτωση που εντοπίσουν φίδι ή άλλο ερπετό σε κατοικημένη περιοχή, σε δρόμο, αυλή ή άλλο σημείο όπου το ζώο ενδέχεται να κινδυνεύει ή να προκαλεί ανησυχία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πολίτες δεν θα πρέπει να επιχειρούν να αγγίξουν, να απομακρύνουν ή να σκοτώσουν το ζώο. Αντίθετα, καλούνται να επικοινωνούν άμεσα με τους αρμόδιους, ώστε να γίνει η απαραίτητη διαχείριση και, όπου απαιτείται, η ασφαλής περισυλλογή και μεταφορά του.

Για περιστατικά εντοπισμού ερπετών, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο του Πάρκου Ερπετών και Αμφιβίων, Τάσο Τσαππή στο 26-323557, ή/και με τη Βίκη Θεοδώρου στο 26-322520.

Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι η προστασία των ερπετών αποτελεί σημαντικό μέρος της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της φυσικής ισορροπίας της περιοχής.

«Με τη συνεργασία όλων μπορούμε να συμβάλουμε ώστε τα ζώα αυτά να αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σεβασμό», αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

ΚΥΠΕ