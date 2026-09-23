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Την έντονη αντίδρασή του για τη συμμετοχή του «δημάρχου» της κατεχόμενης Λευκωσίας στο «Cyprus Forum 2026», που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία, εκφράζει το ΕΛΑΜ.

Σε ανακοίνωσή του, το ΕΛΑΜ αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος συμμετέχων παρουσιάζεται στην επίσημη ατζέντα ως «δήμαρχος του τουρκικού δήμου Λευκωσίας», ενώ επισημαίνει ότι θα συμμετάσχει στη θεματική ενότητα με τίτλο «Βραβείο Ειρήνης και Δημοκρατίας». Το κόμμα ζητά διευκρινίσεις κατά πόσον στο πλαίσιο της συγκεκριμένης θεματικής πρόκειται να απονεμηθεί και το εν λόγω βραβείο.

Το ΕΛΑΜ διερωτάται, παράλληλα, εάν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στη διοργάνωση, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Πρόεδρος της Βουλής, αξιωματούχοι και εκπρόσωποι της κυβέρνησης και πολιτικών κομμάτων, γνωρίζουν για τη συμμετοχή του συγκεκριμένου προσώπου και, εφόσον τη γνωρίζουν, γιατί δεν υπήρξε αντίδραση.

Σύμφωνα με το ΕΛΑΜ, η παράταξη είχε επίσης προσκληθεί στη διοργάνωση, ωστόσο απάντησε ότι δεν πρόκειται να παρευρεθεί εάν σε αυτή συμμετέχουν «αξιωματούχοι» του ψευδοκράτους.

Καταλήγοντας, το ΕΛΑΜ ζητά την άμεση ανάκληση της πρόσκλησης, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία εκπροσώπου των κατεχομένων στη διοργάνωση συμβάλλει, κατά την άποψή του, στις προσπάθειες νομιμοποίησης των τετελεσμένων της τουρκικής εισβολής και κατοχής.