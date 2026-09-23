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Τι παράξενο είπε ο Λετυμπιώτης και προκάλεσε την οργή του ψευδο-υπουργείου Εξωτερικών του κατοχικού καθεστώτος που έτρεξε να βγάλει ανακοίνωση να του απαντήσει; Αν είναι δυνατόν την ώρα που μας μιλούν για οικοδόμηση εμπιστοσύνης και δημιουργία ευνοϊκού κλίματος!

Είπε ο Λετυμπιώτης ότι θέλουμε μια λύση που «θα καθιστά την χώρα μας ένα σύγχρονο, κανονικό ευρωπαϊκό κράτος». Είπε και για όλους τους πολίτες αυτού του κράτους, και τους Τ/κ δηλαδή. Θέλουμε «ένα κράτος που όλοι οι πολίτες του θα απολαμβάνουν τα ίδια αυτονόητα δικαιώματα με κάθε πολίτη ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους».

Ε, τι θέλουν οι Τουρκοκύπριοι; Δεν θέλουν σύγχρονο, κανονικό Ευρωπαϊκό κράτος; Μάλλον όχι. Να μας πουν τι θέλουν, όμως, για να δούμε αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Διότι όταν λέει ο Λετυμπιώτης και όλοι οι Ελληνοκύπριοι (οι κανονικοί) ότι οι εγγυήσεις είναι αναγχρονιστικές και ξεπερασμένες και του απαντούν ότι αυτό που είναι «πραγματικά ξεπερασμένο και άκυρο» στο νησί είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, μάλλον δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Ούτε μπορούμε να βοηθήσουμε όταν δηλώνουν ότι η παρουσία της Τουρκίας στο νησί είναι απαραίτητη για τον τουρκοκυπριακό «λαό», ο οποίος δεν θα δεχτεί την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από το νησί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Υπό αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, καλά θα κάνει το πολιτικό προσωπικό των Ελληνοκυπρίων να αρχίσει να τους εξηγεί τους εταίρους του στα κατεχόμενα ότι θα μείνουν άλλο μισό αιώνα στην παρανομία να μιλούν για την απομόνωσή τους. Μπας και το καταλάβουν.

Πολλά ζητούμε φυσικά. Διότι το πολιτικό προσωπικό των Ελληνοκυπρίων το μόνο που μπορεί είναι να ζητά από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να κάνει βήματα. Δεν καταλάβαμε ποτέ τι βήματα εννοούν. Το επαναλαμβάνουν ακόμα και την ώρα που βλέπουν τα μηνύματα που έρχονται από την Τουρκία και από τα κατεχόμενα. Διότι αυτό που απομένει να δεχτεί ο Πρόεδρος για να δείξει καλή θέληση είναι ότι δεν επιμένει στην αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και την κατάργηση των εγγυήσεων. Κάτι φυσικά που δημοσίως όλη πολιτική ηγεσία δηλώνει ότι δεν αποδέχεται.

Τι άλλο όμως πρέπει να κάνει η ελληνοκυπριακή πλευρά όταν το τελευταίο που απομένει να δεχθεί είναι αυτό; Τα περί πολιτικής ισότητας; Τα δέχθηκε και γι΄ αυτό έχουμε περάσει πια στην κυριαρχική ισότητα. Που της ζητούν να την δεχθεί και προκαταβολικά για να αρχίσουν οι συνομιλίες. Τα περί νομιμοποίησης των εποίκων τα δέχτηκε. Την χωριστή κυριαρχία την δέχτηκε. Τον διαμοιρασμό εδάφους, τα δικαιώματα των χρηστών, τις παρεκκλίσεις του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Όλα τα δέχτηκε βήμα με βήμα η ηγεσία των Ελληνοκυπρίων. Ακόμα και την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας την δέχτηκε απλώς δεν την ονομάζουν παρθενογένεση για να μην εκτίθενται ότι παραβιάζουν όλες τις κόκκινες γραμμές που οι ίδιοι θέτουν κατά καιρούς.

Τώρα, ούτε για σύγχρονο, κανονικό ευρωπαϊκό κράτος δεν μπορούμε να μιλούμε. Ούτε καν να ονειρευόμαστε την απαλλαγή της χώρας μας από τον κατοχικό στρατό. Κατά τα άλλα πρέπει να δημιουργήσουμε και ευνοϊκό κλίμα για να επιτρέψει η άλλη πλευρά να κάτσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αλλά το πρόβλημα πολιτικών μας και πολλών χρήσιμων ηλιθίων είναι που ο Χριστοδουλίδης δεν ανοίγει ένα οδόφραγμα στη Μια Μηλιά να πηγαινοέρχονται τα φορτηγά της «τδβκ» να διευκολύνονται στο εμπόριο.

Για να έχουμε τους εγκάθετους της Άγκυρας, με τους οποίους δήθεν θα κάνουμε κοινό κράτος, να μας λένε ότι δεν είναι ο κατοχικός στρατός και οι εγγυήσεις ξεπερασμένες και άκυρες στο νησί αλλά η Κυπριακή Δημοκρατία. Κι όταν τους βολεύει να θέλουν τις ταυτότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας, να θέλουν τα εκατομμύρια της ΕΕ, να θέλουν να έχουν και λόγο στις διεθνείς συμφωνίες, διότι είναι ιδρυτικοί εταίροι και δεν μπορούμε να τους αγνοούμε.

Μια τσίπα αξιοπρέπειας έμεινε σε κανέναν να τους δώσει καμιά επίσημη ξεγυρισμένη απάντηση;