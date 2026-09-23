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Ποινή φυλάκισης 18 μηνών επέβαλε σήμερα, Τετάρτη (23/9), το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού στον 30χρονο Χαράλαμπο Σάββα, ο οποίος παραδέχθηκε την κλοπή του οχήματος ιερέα, το οποίο εντοπίστηκε τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους.

Το όχημα, τύπου Mitsubishi Colt, κλάπηκε στις 5 Οκτωβρίου 2025 και εντοπίστηκε στις 14 Οκτωβρίου, τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του Δημοσθένους, η οποία διαπράχθηκε κοντά στην κατοικία του, στον Άγιο Αθανάσιο.

Η απόφαση του Κακουργιοδικείου ήταν ομόφωνη. Κατά την επιμέτρηση της ποινής, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη και άλλη υπόθεση που εκκρεμούσε σε βάρος του 30χρονου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.

Στην απόφασή του, το Δικαστήριο αναφέρει ότι προς όφελος του κατηγορούμενου λήφθηκε υπόψη η παραδοχή του, η οποία συνοδεύτηκε από μεταμέλεια, καθώς και οι προσωπικές του συνθήκες, όπως αυτές τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου από τον συνήγορο υπεράσπισής του κατά την αγόρευση για μετριασμό της ποινής.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι ο 30χρονος βαρύνεται με άλλες τρεις καταδίκες για αδικήματα ίδιας φύσεως.

Η ποινή θα προσμετρά από την ημέρα που τέθηκε υπό κράτηση. Το Δικαστήριο όρισε, παράλληλα, αρκετές ημερομηνίες για την εκδίκαση της υπόθεσης μέχρι το τέλος του έτους. Η πρώτη δικάσιμος ορίστηκε για τις 26 Οκτωβρίου, ενώ η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί και σε επόμενες ημερομηνίες που έχουν ήδη καθοριστεί από το Δικαστήριο.

Σύμφωνα με τα γεγονότα που τέθηκαν ενώπιον του Κακουργιοδικείου στις 16 Σεπτεμβρίου, ο 30χρονος είχε συμφωνήσει με άλλο πρόσωπο την κλοπή του οχήματος, καθώς γνώριζε ότι ο ιερέας συνήθιζε να αφήνει τα κλειδιά μέσα στο αυτοκίνητο.

Ο ιερέας είχε μεταβεί σε εκκλησία της Λεμεσού για εσπερινό και είχε σταθμεύσει το όχημά του, αξίας €4.000, σε κοντινή απόσταση. Το άλλο πρόσωπο μετέβη στον χώρο και, λίγο πριν από την ολοκλήρωση του εσπερινού, έκλεψε το αυτοκίνητο.

Ακολούθως, τηλεφώνησε στον 30χρονο, ο οποίος του είπε: «Έλα σφαίρα στη Λευκωσία και φέρτο».

Οι δύο συναντήθηκαν σε σημείο της Κρατικής Έκθεσης, όπου ο 30χρονος έδωσε €300 στο πρόσωπο που έκλεψε το όχημα ως αμοιβή.

Το όχημα εντοπίστηκε στις 14 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα γεγονότα που παρουσιάστηκαν στο Δικαστήριο, σε αυτό δεν εντοπίστηκε η περιουσία του ιερέα, συνολικής αξίας €1.750, μεταξύ άλλων και το πετραχήλι του.

Στο όχημα εντοπίστηκαν, ωστόσο, δύο μπιτόνια με εύφλεκτη ύλη.

Το κινητό στο κελί και η αναφορά στους αστυνομικούς

Ενώπιον του Κακουργιοδικείου αναφέρθηκε ότι ο 30χρονος έχει προηγούμενες καταδίκες, οι οποίες αφορούν επίσης αδικήματα κλοπής.

Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ζήτησε όπως τα τεκμήρια που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης παραμείνουν στην κατοχή της Αστυνομίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε περιστατικό που σημειώθηκε κατά την κράτηση του 30χρονου στα κρατητήρια της ΑΔΕ Λεμεσού. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια έρευνας στο κελί του εντοπίστηκε κινητό τηλέφωνο.

Όπως αναφέρθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου, όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν σχετικά, ο ίδιος υπέδειξε ότι «το πράμα που γυρεύκετε είναι χωσμένο πίσω από την πρίζα». Ο κατηγορούμενος ανέφερε, ωστόσο, ότι δεν είχε χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο.

Στο εδώλιο τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία

Για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους παραμένουν στο εδώλιο του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, ένας 31χρονος και δύο 28χρονοι.

Οι τρεις αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, εμπρησμό οχήματος, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών, καθώς και κλοπή οχήματος.

