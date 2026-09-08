Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ανατροπή με το «καλημέρα» καταγράφεται στην έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, για τη μαφιόζικη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, η οποία διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025 στη Λεμεσό, σε κοντινή απόσταση από την κατοικία του θύματος.

Την υπόθεση θα χειρίζεται πλέον ο Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Ανδρέας Χατζηκύρου, μαζί με τον συνάδελφό του, Λουκά Κάρνο.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, τον λόγο πήρε ο κ. Χατζηκύρου, ο οποίος ανέφερε ότι θα προστεθεί ακόμη μία, 16η κατηγορία, σε βάρος του 30χρονου κατηγορούμενου, η οποία αφορά το αδίκημα της κλοπής.

Ο συνήγορος υπεράσπισης ανέφερε ότι δεν υπάρχει ένσταση στην τροποποίηση του κατηγορητηρίου και ότι ο πελάτης του προτίθεται να παραδεχθεί την κατηγορία. Πρόκειται για την κλοπή οχήματος ιερέα, η οποία διαπράχθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2025.

Ο 30χρονος παραδέχθηκε την κατηγορία, ενώ αναμένεται να οριστεί νέα διαδικασία για τα γεγονότα.

Στη συνέχεια, ο Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι, με οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα, προχωρεί σε αναστολή της ποινικής δίωξης για όλες τις κατηγορίες που αφορούν τους κατηγορούμενους 1, 2 και 3, με εξαίρεση τον πρώτο κατηγορούμενο ως προς την κατηγορία που παραδέχθηκε και αφορά το αδίκημα της κλοπής.

Πλέον, στο εδώλιο παραμένουν τέσσερις κατηγορούμενοι: ένας 30χρονος, ένας 31χρονος και δύο 28χρονοι.

Μετά την εξέλιξη αυτή, το Δικαστήριο ανέβαλε τις ημερομηνίες που είχαν ήδη προγραμματιστεί και όρισε νέα ημερομηνία, στις 16 Σεπτεμβρίου. Κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα γίνει αναφορά στα γεγονότα και θα επιβληθεί ποινή στον πρώτο κατηγορούμενο για την κατηγορία που παραδέχθηκε, ενώ παράλληλα θα συνεχιστεί η ακροαματική διαδικασία για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την προηγούμενη διαδικασία, στις 5 Ιουνίου, οι έξι κατηγορούμενοι είχαν απαντήσει «μη παραδοχή» στις 15 κατηγορίες που τους είχαν απαγγελθεί.

Οι κατηγορίες περιλάμβαναν φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, εμπρησμό οχήματος, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών, καθώς κ αι κλοπή οχήματος.