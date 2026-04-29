Αναβλήθηκε η σημερινή ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, η οποία ήταν ορισμένη για απάντηση στις κατηγορίες σε σχέση με τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους.

Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο, ο πρώτος κατηγορούμενος δεν παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Κακουργιοδικείου, καθώς έχει υποβληθεί σε εγχείρηση. Σχετική ιατρική βεβαίωση παρουσίασε και παρέδωσε στο Δικαστήριο ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής.

Σε σχέση με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, οι δικηγόροι τους ανέφεραν ότι δεν είναι έτοιμοι σήμερα να απαντήσουν στις κατηγορίες, ζητώντας χρόνο από το Δικαστήριο.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του 31χρονου κατηγορούμενου, Βίκτωρας Ακάμας, ανέφερε ότι έχει υποβληθεί αίτημα εκ μέρους του τέταρτου κατηγορούμενου για παροχή περισσότερων λεπτομερειών σε σχέση με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Σημείωσε ότι έχει παραδοθεί πρόσφατα μέρος του μαρτυρικού υλικού και όχι στο σύνολό του. Επεσήμανε ακόμη ότι από το μέρος του μαρτυρικού υλικού που έχει παραδοθεί δεν προκύπτει συμμετοχή ή εμπλοκή του τέταρτου κατηγορούμενου στην υπόθεση.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος Αλέξανδρος Αλεξάνδρου ανέφερε ότι οι κατηγορίες είναι κοινές και δεν προσδιορίζονται οποιεσδήποτε λεπτομέρειες, ώστε να μπορεί να αμυνθεί ο κάθε κατηγορούμενος. «Ζητούμε καλύτερες λεπτομέρειες», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τον 6ο κατηγορούμενο, ο δικηγόρος του, Γιώργος Λοΐζου, ανέφερε ότι δεν ξεχωρίζει ποιος είναι ο ρόλος του κάθε κατηγορούμενου. Σημείωσε επίσης ότι στάλθηκε στον δικηγόρο κ. Αλεξάνδρου επιπλέον μαρτυρικό υλικό πριν από εννέα ημέρες, το οποίο είναι ογκώδες.

Ο κ. Αλεξάνδρου πήρε τον λόγο αναφέροντας ότι: «Μου παρέδωσαν δύο σκληρούς δίσκους των 16TB με υλικό, το οποίο για να μελετηθεί θα χρειαστούν έξι μήνες. Επίσης, παραδόθηκε υλικό που έχει σχέση με DNA και κάμερες. Θα ήταν φρόνιμο να υπήρχε και κάποιος κατάλογος για το συγκεκριμένο υλικό. Πέραν τούτου, ζητήσαμε από τον υπεύθυνο της ανακριτικής ομάδας ενημέρωση για το μαρτυρικό υλικό και μου ανέφερε ότι υπολείπεται ακόμη το 10%».

Το Κακουργιοδικείο όρισε την υπόθεση εκ νέου για απάντηση στις κατηγορίες από όλους τους κατηγορούμενους στις 27 Μαΐου. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν πίσω στις Κεντρικές Φυλακές αφού παραμένουν υπόδικοι ενώ ελεύθερος με όρους είναι ο 5ος κατηγορούμενος.

Το έγκλημα διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025, με κατηγορούμενους έξι πρόσωπα: δύο 30χρονους, έναν 31χρονο, έναν 51χρονο και δύο 28χρονους.

Υπενθυμίζεται ότι οι έξι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν αδικήματα όπως φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία για φόνο, εμπρησμό, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου, καθώς και παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών, κλοπή οχήματος, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και κλεπταποδοχή (μόνο για τον 51χρονο κατηγορούμενο).

Στον κατάλογο μαρτύρων περιλαμβάνονται πέραν των 125 προσώπων.