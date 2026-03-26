Με ομόφωνη απόφασή του, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού απεφάνθη όπως ο 5ος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, η οποία ορίστηκε για τις 29 Απριλίου.

Στην απόφασή του, το Δικαστήριο αναφέρθηκε σε όσα εκτέθηκαν ενώπιόν του κατά την προηγούμενη διαδικασία, στις 24 Μαρτίου. Όπως σημειώνεται, το Δικαστήριο κακώς ασχολήθηκε με το αίτημα κράτησης του συγκεκριμένου κατηγορουμένου, κάνοντας αναφορές σε διάφορες δικαστικές αποφάσεις.

Στη βάση των πιο πάνω αρχών, τα ζητήματα δεν επαναξετάζονται. Σημειώνεται ότι δεν έχουν τεθεί νέα δεδομένα ενώπιον του Κακουργιοδικείου, ούτε έχει διαφοροποιηθεί το μαρτυρικό υλικό.

Το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης να αφεθεί ελεύθερος ο πελάτης του. Σημείωσε ότι υπάρχει πιθανότητα καταδίκης, αναφερόμενο σε λεπτομέρειες της δολοφονίας και στη συμμετοχή του κατηγορουμένου, στο παρόν στάδιο.

Το έγκλημα διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025, με κατηγορούμενους έξι άτομα: δύο 30χρονους, έναν 31χρονο, έναν 51χρονο και δύο 28χρονους. Το Κακουργιοδικείο, στην απόφασή του, αναφέρθηκε επίσης σε λεπτομέρειες της δολοφονίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι έξι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν αδικήματα όπως φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία για φόνο, εμπρησμό, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου, καθώς και παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών, κλοπή οχήματος, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και κλεπταποδοχή (μόνο για τον 51χρονο κατηγορούμενο).

Στον κατάλογο μαρτύρων περιλαμβάνονται πέραν των 125 προσώπων.