Αναβολή, χωρίς οποιαδήποτε εξέλιξη, δόθηκε στην υπόθεση φόνου εκ προμελέτης του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού. Ωστόσο, το ενδιαφέρον της διαδικασίας επικεντρώθηκε στην ένσταση που υπέβαλε η υπεράσπιση του 5ου κατηγορουμένου, σε σχέση με την κράτησή του, αμφισβητώντας τη μαρτυρία σε βάρος του. Το Δικαστήριο καλείται να αποφασίσει για την κράτησή του και επιφύλαξε την απόφαση για τις 26/3.

Υπενθυμίζεται ότι το έγκλημα διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025, με κατηγορούμενους έξι άτομα. Δύο 30χρονους, έναν 31χρονο, έναν 51χρονο και δύο 28χρονους.

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων ζήτησαν να τους δοθεί χρόνος, ώστε να παραλάβουν όλο το μαρτυρικό υλικό, σημειώνοντας ότι ορισμένες από τις καταθέσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό δεν είναι ευανάγνωστες, καθώς είναι γραμμένες χειρόγραφα.

Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της υπεράσπισης και όρισε νέα ημερομηνία, στις 29 Απριλίου, για απάντηση στις κατηγορίες.

Να σημειωθεί ότι ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας Ανδρέας Αριστείδης, ανέφερε ότι θα γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις για το χειρόγραφο μαρτυρικό υλικό. Παράλληλα, ζήτησε την κράτηση των πέντε κατηγορουμένων, ενώ τροποποίησε τους όρους του 51χρονου κατηγορουμένου, ο οποίος παραμένει ελεύθερος με χρηματική εγγύηση ύψους €50.000. Σημείωσε ότι η απόφαση του Επ. Δικαστηρίου κατά την παραπομπή, σε σχέση με την κράτηση των κατηγορουμένων είναι ξεκάθαρη, καθώς στηρίχθηκε στη σοβαρότητα των αδικημάτων, στον κίνδυνο φυγοδικίας και στη διάπραξη άλλων αδικημάτων.

Οι έξι κατηγορούμενοι, ο 30χρονος Χ.Σ., ο 30χρονος κατάδικος Ν.Σ., ο 51χρονος Ν.Κ., ο 31χρονος Γ.Σ. και οι δύο 28χρονοι Ι.Ζ. και Α.Ζ., εκπροσωπούνται από τους δικηγόρους Δημήτρη Τσολακίδη και Κώστα Σιαήλη, ενώ ο Αλέξανδρος Αλεξάνδρου εκπροσωπεί τον 51χρονο, καθώς και τον 30χρονο (Ι.Ζ. – 5ο κατηγορούμενο). Ο δικηγόρος Βίκτωρας Ακάμας εκπροσωπεί τον 31χρονο, ενώ ο Γιώργος Λοΐζου τον 28χρονο Α.Ζ.

Οι δικηγόροι Δημήτρης Τσολακίδης και Κώστας Σιαήλης δεν έφεραν ένσταση στην κράτηση των πελατών τους, ενώ ο δικηγόρος του 31χρονου, Βίκτωρας Ακάμας, ανέφερε ότι θα εγείρει ένσταση στην επόμενη δικάσιμο σε σχέση με την κράτηση του πελάτη του, όταν θα δοθεί στο σύνολό του το μαρτυρικό υλικό.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο δικηγόρος του 28χρονου (Α.Ζ. – 6ου κατηγορούμενου), Γιώργος Λοΐζου.

Ο δικηγόρος του 5ου κατηγορουμένου (Ι.Ζ.), Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, έφερε ένσταση στην κράτηση του πελάτη του, κάνοντας αναφορά στην εμπλοκή του. Όπως υποστήριξε, από το σύνολο του μαρτυρικού υλικού προκύπτει ότι ο πελάτης του μετέβη στη Θεσσαλονίκη για επαγγελματικούς λόγους, και μάλιστα με το παιδί του. Σημείωσε ότι δεν υπάρχει καμία μαρτυρία που να τον συνδέει με αναλύσεις, DNA ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο.

“Επειδή βρισκόταν στο σημείο στον Άγιο Τύχωνα την ημέρα εκείνη και απομακρύνθηκε μοτοσικλέτα, η Αστυνομία, όπως ανέφερε, προχώρησε σε εικασίες ότι ενδέχεται να τους παρέλαβε”, είπε.

Επιπλέον ο κ. Αλεξάνδρου τόνισε ότι η Αστυνομία στηρίχθηκε σε εικασίες και όχι σε μαρτυρία, προσθέτοντας ότι αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει σε καταδίκη. Ανέφερε ακόμη ότι δεν υπάρχει μαρτυρία για την εμπλοκή του πελάτη του στη δολοφονία, ούτε και ότι παρακολουθούσαν το θύμα για μέρες.

Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι ο 5ος κατηγορούμενος συνεργάστηκε με την Αστυνομία, δίνοντας τρεις καταθέσεις και υποδεικνύοντας το σημείο όπου εντοπίστηκε το όχημά του στον Άγιο Τύχωνα, το σημείο παραλαβής των ναρκωτικών και τη διαδρομή που ακολούθησε. Την επόμενη ημέρα έδωσε εκ νέου κατάθεση.

Έκανε επίσης αναφορά στις κάμερες και σε άλλα στοιχεία που εντοπίστηκαν στον Άγιο Τύχωνα και πως βρέθηκε 33 λεπτά πριν εμφανιστεί η μοτοσικλέτα, η οποία εγκαταλείφθηκε στο σημείο. Το ερώτημα που τίθεται, όπως είπε, είναι κατά πόσο υπάρχει μαρτυρία ότι κάποιος επιβιβάστηκε στο όχημα του πελάτη του.

«Δεν υπάρχει μαρτυρία. Οι υποψίες και οι εικασίες δεν αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο. Όλα αυτά καταδεικνύουν μια αδύναμη υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανάμεσα σε άλλα ανάφερε ότι ο πελάτης του είναι έτοιμος να καταθέσει εγγύηση με αξιοχρεο εγγυητή ύψους €150.000 καθώς και €20.000 σε μετρητά όπως και να τεθούν σε αυτό περιοριστικοί όροι. Κάλεσε το Κακουργιοδικείου να λάβει υπόψη ότι η μαρτυρία ειναι αδύνατη, αναφέροντας ότι θα πρέπει να απορρίψει το αίτημα κράτησης του 5ου κατηγορούμενου.

Το Κακουργιοδικείο, έχοντας λάβει υπόψη την προηγούμενη απόφαση του Δικαστηρίου, αποφάσισε ότι οι κατηγορούμενοι 1, 2, 4 και 6 θα παραμείνουν υπό κράτηση.

Αναφορικά με την κράτηση του 5ου κατηγορουμένου, το Δικαστήριο ανέφερε ότι θα επιφυλάξει την απόφασή του για τις 26 Μαρτίου, στις 11:30.

Οι έξι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν αδικήματα όπως φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία για φόνο, εμπρησμό, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου, καθώς και παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών, κλοπή οχήματος, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και κλεπταποδοχή (μόνο για τον 51χρονο κατηγορούμενο).

Στον κατάλογο μαρτύρων περιλαμβάνονται πέραν των 125 προσώπων.

Να σημειωθεί ότι ο 28χρονος κατηγορούμενος Α.Ζ. θεωρείται από την Αστυνομία ως ο εκτελεστής της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους.