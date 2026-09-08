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Η Hyundai Motor Company Επίσημος Συνεργάτης του UEFA Champions League για πέντε χρόνια, αρχίζοντας από την περίοδο 2026/27.

Το UEFA Champions League αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας στο ποδόσφαιρο και ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία της Hyundai.

Σχεδιασμένο στην Ευρώπη για τους Ευρωπαίους, το IONIQ 3 είναι το πρώτο από πέντε μοντέλα που θα κυκλοφορήσει η Hyundai το 2026/27 και το πρώτο που θα εκπροσωπήσει την εταιρεία στις διοργανώσεις του UEFA Champions League.

Η Hyundai ανακοίνωσε πενταετή συμφωνία συνεργασία με την UEFA, στον θεσμό του Champions League. Η συνεργασία έρχεται να επιβεβαιώσει τη στενή σχέση της Hyundai με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, στο υψηλότερο του επίπεδο. Για 30 τόσα χρόνια η Hyundai στηρίζει τον δημοφιλή αυτό θεσμό και γενικά τις μεγάλες διοργανώσεις ποδοσφαίρου ανά το παγκόσμιο.

Η παράλληλη φιλοσοφία του UEFA Champions League με τη Hyundai έρχεται να επιβεβαιωθεί από την πληθώρα ταλέντων του παγκοσμίου ποδοσφαίρου που επιλέγουν να ανταγωνιστούν στα Ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά γήπεδα. Η Hyundai, με τη σειρά της, σχεδιάζει και κατασκευάζει αυτοκίνητα στην Ευρώπη για τους απαιτητικούς ευρωπαίους οδηγούς. Δύο οργανισμοί, ξεκάθαρα ευρωπαϊκοί στις δραστηριότητες τους, με παγκόσμια επιρροή!

“Το ποδόσφαιρο είναι μέρος της φιλοσοφίας της Hyundai για πάνω από 30 χρόνια. Φέρνει τους ανθρώπους κοντά όσο καμιά άλλη διοργάνωση, χωρίς όρια στη γλώσσα επικοινωνίας, χωρίς σύνορα και χωρίς διαφορές μεταξύ γενεών”, δήλωσε ο José Muñoz, Πρόεδρος και CEO της Hyundai Motor Company. “Το UEFA Champions League είναι η καλύτερη παγκόσμια διοργάνωση μεταξύ ομάδων, που διεξάγεται κάθε εβδομάδα στην παρουσία των πιο παθιασμένων οπαδών του ποδοσφαίρου στην Ευρώπη. Για τη Hyundai αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για να παρουσιάσουμε στο ευρωπαϊκό κοινό τα ωραία σχεδιασμένα μοντέλα μας. Εγώ κατάγομαι από τη Μαδρίτη και παρακολουθώ το UEFA Champions League μια ολόκληρη ζωή. Είμαι ενθουσιασμένος που θα είμαστε σε συνεχή επαφή με το ευρωπαϊκό κοινό και θα απολαύσουμε μαζί την εξαιρετική αυτή διοργάνωση”.