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Σε 22 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων κατοχή ναρκωτικών και τέσσερις περιπτώσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, προχώρησε μέσα σε επτά ημέρες η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, στο πλαίσιο των θερινών επιχειρήσεών της.

Κατά την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 31 επιχειρήσεις οδικής ασφάλειας σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, από τις οποίες προέκυψαν 57 εξώδικα πρόστιμα και 30 γραπτές προειδοποιήσεις.

Στη Δεκέλεια, μέλη της Αστυνομίας συνέλαβαν το βράδυ της 1ης Σεπτεμβρίου άνδρα, ο οποίος φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο όχημά του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μικρή ποσότητα ουσίας που πιστεύεται ότι είναι κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, δύο πτυσσόμενα μαχαίρια, γυάλινη πίπα με ίχνη ναρκωτικών ουσιών και τρίφτης, ο οποίος εκτιμάται ότι χρησιμοποιείτο για κάνναβη.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας καταγράφηκαν επίσης επτά οδικές συγκρούσεις. Σε μία από αυτές, άνδρας έχασε τη ζωή του στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, όταν παρασύρθηκε από μικρό λεωφορείο ενώ επιχειρούσε να περισυλλέξει αντικείμενο που είχε πέσει στο οδόστρωμα.

Ο οδηγός του μικρού λεωφορείου συνελήφθη και ανακρίθηκε και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος συνεχίζονται.

Παράλληλα, η Μονάδα Θαλάσσιας Αστυνόμευσης πραγματοποίησε 39 περιπολίες, κατά τις οποίες ελέγχθηκαν 51 σκάφη. Τα μέλη της προχώρησαν επίσης στη διάσωση έξι ατόμων στην περιοχή του Lady’s Mile, όταν το σκάφος στο οποίο επέβαιναν παρουσίασε μηχανική βλάβη.

Στη Δεκέλεια συνεχίστηκαν και οι επιχειρήσεις της ειδικής ομάδας για την καταπολέμηση της παράνομης παγίδευσης άγριων πτηνών, με στόχο κυρίως την παράνομη παγίδευση μεταναστευτικών αμπελοπουλιών.

Στο πλαίσιο πέντε στοχευμένων περιπολιών, απομακρύνθηκαν και καταστράφηκαν έξι μεταλλικοί πάσσαλοι και τέσσερις μεταλλικές βάσεις από συγκεκριμένη τοποθεσία.

Αναφερόμενη στις επιχειρήσεις της τελευταίας εβδομάδας και στο θανατηφόρο δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, η αστυνόμος Μελίνα Παπαγρηγορίου έκανε λόγο για μια «απαιτητική εβδομάδα», η οποία, όπως είπε, σημαδεύτηκε από την απώλεια ανθρώπινης ζωής.

«Οι σκέψεις μας παραμένουν στην οικογένεια και στους οικείους του άνδρα που έχασε τη ζωή του. Οι συνθήκες της σύγκρουσης εξακολουθούν να διερευνώνται και καλούμε όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου να παραμένουν σε εγρήγορση, να μειώνουν την ταχύτητά τους όταν πλησιάζουν ακινητοποιημένα οχήματα και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους υψηλών ταχυτήτων», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι, παρά το τραγικό περιστατικό, τα μέλη της Αστυνομίας συνέχισαν τις εμφανείς περιπολίες, τους στοχευμένους ελέγχους και την παροχή άμεσης συνδρομής στις κοινότητες.