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Την παρέμβαση του Υπουργού Γεωργίας ώστε να δοθεί παράταση τουλάχιστον ενός μηνός στη διαδικασία απογραφής του ζωικού πληθυσμού αιγοπροβάτων ζητά η Ένωση Ομάδων Παραγωγών Αιγοπροβατοτρόφων. Με χθεσινή επιστολή του προέδρου της Ένωσης, Σωτήρη Καδή, ο κλάδος εκπέμπει σήμα κινδύνου, καθώς η υφιστάμενη καταληκτική προθεσμία της 9ης Σεπτεμβρίου 2026 καθιστά δύσκολη την ολοκλήρωση της διαδικασίας χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Όπως επισημαίνεται, η έγκαιρη απογραφή αποτελεί βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας για την ένταξη των παραγωγών στις παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023–2027, καθώς και σε άλλα ενδεχόμενα μέτρα κεφαλαιουχικών ενισχύσεων. Τυχόν απώλεια αυτών των κονδυλίων απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητα δεκάδων κτηνοτροφικών μονάδων.

Σύμφωνα με τους αιγοπροβατοτρόφους, το κύριο εμπόδιο στην έγκαιρη ολοκλήρωση της απογραφής εστιάζεται στην υποχρεωτική διαδικασία γονοτύπησης των ζώων, η οποία πρέπει να προηγηθεί από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Ο τεράστιος όγκος των υπό εξέταση ζώων, σε συνδυασμό με την υποστελέχωση και την περιορισμένη διαθεσιμότητα προσωπικού των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, έχει δημιουργήσει σοβαρή ασφυξία.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω από τα αυστηρά μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού. Στις επηρεαζόμενες μονάδες επιβλήθηκε η προηγούμενη διενέργεια δειγματοληψιών πριν προχωρήσει η γονοτύπηση, καθυστερώντας τα χρονικά περιθώρια των παραγωγών.

Για να καταδειχθεί το μέγεθος του προβλήματος, η Ένωση παραθέτει ενδεικτικά στοιχεία από την Επαρχία Λεμεσού, όπου περίπου 80 κτηνοτροφικές μονάδες με συνολικά 14.000 ζώα βρίσκονται εν αναμονή της απαιτούμενης διαδικασίας γονοτύπησης. Τα δεδομένα αυτά αποτυπώνουν την αντικειμενική αδυναμία να ολοκληρωθεί το έργο εντός των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί.

Η Ένωση Ομάδων Παραγωγών Αιγοπροβατοτρόφων ζητά από τον Υπουργό Γεωργίας, Χρίστο Σενέκη, παράταση προθεσμίας τουλάχιστον ενός μηνός στη διενέργεια της απογραφής, ενώ απευθύνει έκκληση για συντονισμό με τον ΚΟΑΠ, τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου.

Ζητά ακόμα την άμεση ενίσχυση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών με πρόσθετο προσωπικό ή/και αγορά υπηρεσιών από ιδιώτες κτηνιάτρους για την επιτάχυνση των γονοτυπήσεων.

«Θεωρούμε ότι θα ήταν ιδιαίτερα άδικο παραγωγοί να απολέσουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις επικείμενες Παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023–2027 εξαιτίας μιας καθυστέρησης που δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα», τονίζει στην επιστολή του ο πρόεδρος της Ένωσης, καλώντας την Πολιτεία να δώσει άμεσα δίκαιη και εφαρμόσιμη λύση.

Η επιστολή των Αιγοπροβατοτρόφων

07/09/2026

Προς τον

Κυρ. Υπουργό Χρίστο Σενέκη,

Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Αμφιπόλεως 6,Στρόβολος

2025 Λευκωσία

Κοινοποίηση:

• Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύρ. Ανδρέα Γρηγορίου

• Διευθυντή Τμήματος Γεωργίας Κυρ. Αρτέμης Αντωνιάδης

• Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Κύρ. Χριστόδουλο Πίπη

• Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών Κύρ. Ανδρέα Κυπριανού

Θέμα: Παράταση Προθεσμίας Διενέργειας Απογραφής Ζωικού Πληθυσμού Αιγοπροβάτων

Αξιότιμε κ. Υπουργέ ,

Η Ένωση Ομάδων Παραγωγών Αιγοπροβατοτρόφων επιθυμεί να θέσει ενώπιόν σας ένα ιδιαίτερα σοβαρό και επείγον ζήτημα το οποίο αφορά την καταληκτική ημερομηνία της 9ης Σεπτεμβρίου 2026 για τη διενέργεια της απογραφής του ζωικού πληθυσμού αιγοπροβάτων.

Η έγκαιρη διενέργεια της απογραφής αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας για τις Παρεμβάσεις που αφορούν τον αιγοπροβατοτροφικό τομέα στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023–2027, καθώς και, ενδεχομένως, για άλλα μέτρα ή σχέδια κεφαλαιουχικών ενισχύσεων που τυχόν προκηρυχθούν κατά το εν λόγω έτος.

Για αριθμό κτηνοτροφικών μονάδων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της απογραφής, απαιτείται να προηγηθεί η διαδικασία γονοτύπησης των ζώων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Ωστόσο, ο μεγάλος αριθμός μονάδων και ζώων που πρέπει να εξυπηρετηθούν, σε συνδυασμό με την περιορισμένη διαθεσιμότητα προσωπικού των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη, και σε αρκετές περιπτώσεις πρακτικά αδύνατη, την ολοκλήρωση της απαιτούμενης διαδικασίας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

Ενδεικτικά, μόνο στην Επαρχία Λεμεσού υπάρχουν περίπου 80 κτηνοτροφικές μονάδες που αντιστοιχούν σε περίπου 14.000 ζώα στα οποία πρέπει να διενεργηθεί η απαιτούμενη διαδικασία γονοτύπησης, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος και την αντικειμενική δυσκολία ολοκλήρωσής της εντός του εναπομείναντος χρονικού διαστήματος.

Περαιτέρω καθυστερήσεις προέκυψαν λόγω των μέτρων που εφαρμόστηκαν για τον αφθώδη πυρετό, καθώς σε επηρεαζόμενες μονάδες ήταν απαραίτητο να προηγηθεί η σχετική δειγματοληψία και ακολούθως να προχωρήσει η διαδικασία γονοτύπησης. Το γεγονός αυτό περιόρισε ακόμη περισσότερο τον διαθέσιμο χρόνο, χωρίς η καθυστέρηση να οφείλεται σε υπαιτιότητα των επηρεαζόμενων παραγωγών.

Υπό τα πιο πάνω δεδομένα, σας απευθύνουμε έκκληση όπως παρέμβετε άμεσα, σε συντονισμό με τον ΚΟΑΠ, τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, ώστε να δοθεί παράταση τουλάχιστον ενός μηνός στην προθεσμία διενέργειας της απογραφής του ζωικού πληθυσμού αιγοπροβάτων. Παράλληλα, θεωρούμε αναγκαίο να εξεταστεί η άμεση ενίσχυση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών με πρόσθετο προσωπικό ή/και η αγορά υπηρεσιών από ιδιώτες κτηνιάτρους, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία γονοτύπησης και να εξυπηρετηθεί το σύνολο των επηρεαζόμενων μονάδων.

Θεωρούμε ότι θα ήταν ιδιαίτερα άδικο παραγωγοί να απωλέσουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις επικείμενες Παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023–2027 ή σε άλλα μέτρα και σχέδια ενίσχυσης, εξαιτίας της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης μιας διαδικασίας η οποία δεν εξαρτάται από τους ίδιους.

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας, ώστε να εξευρεθεί εγκαίρως μια δίκαιη και εφαρμόσιμη λύση, που θα διασφαλίζει ότι κανένας παραγωγός δεν θα βρεθεί εκτός των πιο πάνω Παρεμβάσεων και Σχεδίων για λόγους που δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα.

Με εκτίμηση,

Για την Ένωση Ομάδων Παραγωγών Αιγοπροβατοτρόφων

Ο Πρόεδρος της Ένωσης

Σωτήρης Καδής