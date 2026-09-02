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Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Δημοκρατίας, μετά την επιβεβαίωση εστιών καταρροϊκού πυρετού των προβάτων σε δύο εκμεταλλεύσεις των επαρχιών Λάρνακας και Πάφου την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2025, έλαβαν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για αποτροπή του ιού σε άλλες μονάδες. Πρόκειται για επανεμφάνιση του Ορότυπου 4 (BTV-4) του ιού, ο οποίος μεταδίδεται αποκλειστικά μέσω εντόμων-φορέων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (WOAH) στις 20/08/2026, καταγράφηκαν δύο συγκεκριμένες εστίες. Μία στη Στενή, στην επαρχία Πάφου, στις 08/10/2025 όπου εντοπίστηκε εστία με 5 κρούσματα σε σύνολο 137 ευπαθών προβάτων και μία στην Αραδίππου στις 21/11/2025 όπου εντοπίστηκε εστία με 1 κρούσμα σε σύνολο 20 ευπαθών προβάτων.

Οι αρμόδιες Αρχές ξεκαθαρίζουν ότι ο καταρροϊκός πυρετός είναι αποκλειστικά ιογενής νόσος των μηρυκαστικών. Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Συνεπώς, δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος για το καταναλωτικό κοινό από την κατανάλωση γάλακτος, κρέατος ή παραγώγων τους.

Ο καταρροϊκός πυρετός προσβάλλει τα μηρυκαστικά (πρόβατα, αίγες, βοοειδή), με τα πρόβατα να εμφανίζουν τα πιο σοβαρά κλινικά συμπτώματα.

Ο ιός δεν μεταδίδεται άμεσα από ζώο σε ζώο με την επαφή. Η διασπορά γίνεται αποκλειστικά μέσω αρθρόποδων αιματοφάγων κουνουπιών/ σκνιπών του γένους Culicoides.

Οι κτηνοτρόφοι καλούνται να παρακολουθούν καθημερινά τα κοπάδια τους για την έγκαιρη αναγνώριση των εξής συμπτωμάτων: • Υψηλός πυρετός (έως 42°C) και έντονη καταβολή. • Οιδήματα (πρηξίματα) στην περιοχή του στόματος, των οφθαλμών και των αυτιών. • Ρινικό έκκριμα (αρχικά ορώδες, στη συνέχεια βλεννοπυώδες) και έντονη σιαλόρροια. • Φλεγμονές και πληγές στον στοματικό βλεννογόνο (σπάνια παρατηρείται κυάνωση της γλώσσας). • Χωλότητα λόγω φλεγμονής στις οπλές.

Για την προστασία των εκτροφών και τον περιορισμό των εντόμων-φορέων, συνίσταται η χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών σκευασμάτων στα ζώα και τακτικός ψεκασμός των στάβλων με κατάλληλα εντομοκτόνα, περιορισμός της βόσκησης αργά το απόγευμα, όταν υπάρχει έξαρση στα τσιμπήματα των κουνουπιών και έλεγχος στις μετακινήσεις ζώων. Ουσιαστικά πρόκειται για επανεμφάνιση στην Κύπρο ενός στελέχους που είχε εξαλειφθεί.