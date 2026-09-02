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Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκε ένα ζευγάρι στις Φιλιππίνες την Τρίτη (1/9) παρά τις πλημμύρες που προκάλεσαν στην περιοχή καταρρακτώδεις βροχές. Εικόνες και βίντεο καταγράφουν τη survivor νύφη να διασχίζει τους πλημμυρισμένους διαδρόμους και το μυστήριο να τελείται κανονικά, παρά τις αντίξοες συνθήκες.

Κρατώντας ένα μπουκέτο με λευκά άνθη και ντυμένη με ένα λευκό φόρεμα, η Λέιαν Λιέζα Γκάλανγκ φαίνεται να διασχίζει διστακτικά τα νερά της πλημμύρας μέσα στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στην πόλη Χαγκονόι βόρεια της Μανίλα, για να παντρευτεί τον Γκίλμπερτ Τσίκο.

FLOOD OR SHINE, TULOY ANG KASAL!



WATCH: A couple exchanges vows in a flooded St. John the Baptist Parish in Hagonoy, Bulacan, on Tuesday, Sept. 1.



The newlyweds and their guests waded in the flooded aisle.



The parish said the bride even had her gown shortened to make it easier… pic.twitter.com/jvXdyJWejZ September 1, 2026

«Η ενορία τους είχε συμβουλεύσει να αναβάλουν τον γάμο λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων. Ήταν δική τους απόφαση να προχωρήσουν» δήλωσε ο φωτογράφος που απαθανάτισε το γεγονός στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, προσθέτοντας ότι η εκκλησία είχε πλημμυρίσει εδώ και ένα μήνα.

Στην προκειμένη περίπτωση ίσχυσε το «σαν θέλει η νύφη και ο γαμπρός, τύφλα να’χει ο… ποταμός».

cnn.gr