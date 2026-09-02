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Σε νέα, ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση περνά η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν, μετά το δεύτερο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών μέσα σε λίγα 24ωρα και τα εκτεταμένα ιρανικά αντίποινα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε βάσεις στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ έκανε γνωστό ότι δέχθηκε πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τα αντίποινα.

Οι στόχοι των νέων αμερικανικών βομβαρδισμών

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση νέου κύματος πληγμάτων εναντίον στόχων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επλήγησαν εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας, συστήματα ραντάρ, ναυτικές εγκαταστάσεις και μέσα, δυνατότητες πόντισης ναρκών και υποδομές επικοινωνιών.

Ήταν το δεύτερο κύμα αμερικανικών επιθέσεων μέσα σε λίγα 24ωρα. Οι ΗΠΑ είχαν βομβαρδίσει στρατιωτικούς στόχους σε ιρανικό νησί και την Κυριακή, για πρώτη φορά έπειτα από περίπου έναν μήνα σχετικής ηρεμίας.

According to a release from U.S. Central Command (CENTCOM), they have completed the wave of strikes against Iran, with air defense sites, radar systems, maritime assets and facilities, mine laying capabilities, and communications sites all being targeted in the strikes. Per the… pic.twitter.com/Ls059GwW60 September 1, 2026

Ιρανικά αντίποινα σε τρεις χώρες

Το Ιράν απάντησε ανακοινώνοντας «αποφασιστική επιχείρηση αντιποίνων» με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον αμερικανικών «βάσεων και συμφερόντων» στην περιοχή.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν.

Στην Ιορδανία, οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν και κατέστρεψαν δέκα βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν. Άλλοι τρεις κατέπεσαν σε απομακρυσμένες και ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Παράλληλα, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι έγινε στόχος επιθέσεων με πυραύλους και drones, ενώ στο Μπαχρέιν ήχησαν σειρήνες αεράμυνας νωρίς το πρωί.

Τραμπ: «Θα χτυπηθούν πολύ πιο σκληρά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι οποιαδήποτε περαιτέρω απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα θα προκαλέσει ακόμη σφοδρότερη αντίδραση.

«Αν η Τεχεράνη ανταποδώσει αυτή την εντελώς δικαιολογημένη επίθεση, θα χτυπηθεί ξανά, πολύ πιο σκληρά και πιο δυνατά», ανέφερε μέσω Truth Social.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της κεντρικής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν Εμπραχίμ Ζολφαγαρί προειδοποίησε για «μεγαλύτερα και πιο καταστροφικά αντίποινα» εάν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις.

Παράλληλα, απηύθυνε προειδοποίηση προς «κάθε χώρα που συνεργάζεται με τον επιτιθέμενο αμερικανικό στρατό».

Τέσσερις νεκροί σε γαμήλια γιορτή

Την ίδια ώρα αυξάνονται οι ανθρώπινες απώλειες από τους βομβαρδισμούς.

Σύμφωνα με την ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο, τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν από αμερικανικό πυραυλικό πλήγμα στο νότιο Ιράν, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια γιορτή.

Images from the site of a wedding ceremony in Bandar Kuhestak, Sirik County, which was targeted in a U.S. attack.#War #Iran https://t.co/qMSFBzyGUg pic.twitter.com/OCwQfWpWzW — IranView24 News Agency (@IranView24) September 1, 2026

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε επίσης πληροφορίες για πολλαπλές εκρήξεις στο νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στην Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ, στον Κόλπο, όπου βρίσκεται κρίσιμης σημασίας τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ακόμη ότι στοχοποιήθηκε αεροδρόμιο στην επαρχία Κερμάν.

Footage shows the aftermath of a U.S. airstrike on a wedding venue in Bandar Kuhestak, Sirik County, southern Iran.



According to Iranian state media, 35 people sustained serious injuries, while four fatalities have been confirmed, including one child and one woman.



Debris… pic.twitter.com/3qGWlcSyIt — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) September 1, 2026

Τα πλήγματα ήρθαν μετά την πρόταση Πεζεσκιάν για διάλογο

Οι νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί άρχισαν λίγες ώρες αφότου ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν πρότεινε επιστροφή στη διπλωματία, παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν περιέλθει εδώ και καιρό σε αδιέξοδο.

Ο Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε ότι εάν οι ΗΠΑ τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν βάσει του λεγόμενου μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο υπογράφηκε στα μέσα Ιουνίου αλλά κατέρρευσε λίγες εβδομάδες αργότερα, «η Ισλαμική Δημοκρατία θα λάβει αμέσως μέτρα αμοιβαιότητας».

Τα δεξαμενόπλοια στο Ορμούζ και η εκτίναξη των τιμών

Το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπολύθηκε αφού δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν από «βλήματα άγνωστης προέλευσης» ενώ διέσχιζαν το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

Το Ιράν επιδιώκει παράλληλα να επιβάλει τέλη για υπηρεσίες σε πλοία που διασχίζουν το Στενό, όπου η ναυσιπλοΐα ήταν ελεύθερη πριν από την έναρξη του πολέμου.

Οι νέες εχθροπραξίες προκάλεσαν άμεση αντίδραση στις ενεργειακές αγορές. Η τιμή του αμερικανικού αργού WTI ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου, ενώ στην Ευρώπη η τιμή του φυσικού αερίου έφθασε σε υψηλό τριετίας.

Η Ουάσιγκτον απειλεί με οικονομική «ασφυξία»

Πέρα από τα στρατιωτικά πλήγματα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει προαναγγείλει εκστρατεία με στόχο την πρόκληση οικονομικής «ασφυξίας» στο Ιράν μέσω νέων κυρώσεων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί η ακριβής μορφή τους.

Οι ιρανικές αρχές κάλεσαν ήδη τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση καυσίμων, ιδίως βενζίνης, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει δυσκολίες στις εισαγωγές εξαιτίας του ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών του Κόλπου από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Στον προηγούμενο γύρο επιθέσεων της Κυριακής, το Ιράν είχε επίσης απαντήσει χτυπώντας αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στην Ταϊλάνδη το USS «Abraham Lincoln»

Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Μέση Ανατολή, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS «Abraham Lincoln» κατέπλευσε το πρωί στην Ταϊλάνδη, έπειτα από περισσότερους από εννέα μήνες στη θάλασσα.

Το αεροπλανοφόρο είχε αρχικά αναπτυχθεί στη Νότια Σινική Θάλασσα, όμως με την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου διατάχθηκε να κατευθυνθεί στη Μέση Ανατολή.

Η παρατεταμένη ανάπτυξή του και η σοβαρή επιδείνωση των συνθηκών ζωής του πληρώματος έχουν προκαλέσει το τελευταίο διάστημα έντονες αντιπαραθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

protothema.gr