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Σε δίκη παραπέμπεται ο 23χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, από τη Γιούτα που κατηγορείται για τη δολοφονία του γνωστού συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σε περίπτωση καταδίκης για ανθρωποκτονία, ο Ρόμπινσον μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος ακόμη και με τη θανατική ποινή.

Ο δικαστής του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Γιούτα, Τόνι Γκραφ, τάχθηκε την Τρίτη υπέρ των εισαγγελέων, οι οποίοι υποστήριξαν ότι διαθέτουν «συντριπτικά στοιχεία» σε βάρος του κατηγορουμένου.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Ρόμπινσον πυροβόλησε τον Κερκ μία φορά στον λαιμό, ενώ ο συντηρητικός ακτιβιστής μιλούσε μπροστά σε πλήθος χιλιάδων ανθρώπων στο Όρεμ της Γιούτα.

«Βουνό στοιχείων», λέει η εισαγγελία

Ο εισαγγελέας της κομητείας Γιούτα Ράιαν ΜακΜπράιντ δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο Ρόμπινσον σκότωσε τον Κερκ επειδή διαφωνούσε μαζί του πολιτικά.

Όπως υποστήριξε, ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε ισχυρό τυφέκιο εναντίον πλήθους άνω των 3.000 ανθρώπων, δημιουργώντας «μεγάλο κίνδυνο θανάτου», τον οποίο, όπως είπε, οποιοσδήποτε θα μπορούσε να αντιληφθεί.

Η εισαγγελία έκανε λόγο για «βουνό στοιχείων» που συνδέουν τον Ρόμπινσον με τη δολοφονία, μεταξύ των οποίων αναλύσεις DNA, μηνύματα προς το άτομο με το οποίο διατηρούσε ερωτική σχέση, καθώς και αναρτήσεις του στην πλατφόρμα επικοινωνίας Discord.

Ο Ρόμπινσον δεν έδειξε κάποια εμφανή αντίδραση κατά τη διάρκεια των επιχειρημάτων. Η μητέρα του, Άμπερ Ρόμπινσον, παρακολουθούσε τη διαδικασία από το ακροατήριο, ενώ ο πατέρας του, Ματ Ρόμπινσον, άκουγε με σκυμμένο το κεφάλι.

Η υπεράσπιση προσπάθησε να μπλοκάρει τη δίκη

Οι δικηγόροι του Ρόμπινσον επιχείρησαν να αποτρέψουν την παραπομπή της υπόθεσης σε δίκη, υποστηρίζοντας ότι η εισαγγελία δεν παρουσίασε επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η επίθεση έθεσε σε κίνδυνο άλλους ανθρώπους.

Η συγκεκριμένη παράμετρος αποτελεί επιβαρυντικό στοιχείο βάσει της νομοθεσίας της Γιούτα και μπορεί να καταστήσει τον Ρόμπινσον αντιμέτωπο με την επιβολή της θανατικής ποινής.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Ρόμπινσον πυροβόλησε τον Κερκ από ταράτσα, από απόσταση μεγαλύτερη των122 μέτρων και ότι η σφαίρα θα μπορούσε εύκολα να τραυματίσει ή να σκοτώσει άλλους παρευρισκόμενους.

Συνιδρυτής της συντηρητικής νεανικής οργάνωσης Turning Point USA

Ο Κερκ, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της συντηρητικής νεανικής οργάνωσης Turning Point USA, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση της υποστήριξης των νέων προς τον Τραμπ τον Νοέμβριο. Οι εκδηλώσεις του σε πανεπιστημιουπόλεις σε όλη τη χώρα συνήθως προσελκύουν μεγάλο πλήθος.

Η Turning Point ιδρύθηκε στα προάστια του Σικάγου το 2012 από τον Κερκ, τότε 18 ετών, και τον Γουίλιαμ Μοντγκόμερι, ακτιβιστή του Tea Party, με σκοπό να προσηλυτίσει τους φοιτητές των πανεπιστημίων υπέρ των χαμηλών φόρων και της περιορισμένης κυβέρνησης. Δεν ήταν άμεση επιτυχία.

Ωστόσο, ο ζήλος του Κερκ να αντιμετωπίσει τους φιλελεύθερους στον ακαδημαϊκό χώρο τελικά κέρδισε μια ομάδα επιδραστικών συντηρητικών χρηματοδοτών.

Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις, η Turning Point υποστήριξε με ενθουσιασμό τον Τραμπ μετά την εξασφάλιση της υποψηφιότητας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος το 2016. Ο Κερκ υπηρέτησε ως προσωπικός βοηθός του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, του μεγαλύτερου γιου του προέδρου των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Σύντομα, ο Κερκ απέκτησε τακτική παρουσία στην τηλεόραση, όπου επαινούσε τον τότε πρόεδρο. Ο Τραμπ και ο γιος του ήταν εξίσου ενθουσιώδεις και μιλούσαν συχνά για την Turning Point.

ertnews.gr