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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κυριάκου Στυλιανού Στέλιος, Αγίου Παύλου 101. Πλησίον Ιπποδρόμου, Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22771122, 22590272.

Σωκράτους Λουΐζα, Πειραιώς 24Γ. Έναντι καταστήματος υφασμάτων «SANTEX», Στρόβολος, τηλ. 22422279, 22321828.

Ευθυμίου – Κούλα Μαρία, Λεωφ. Καλλιπόλεως 53Γ. 300μ. από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, τηλ. 22377056, 22813435.

Παφίτης Γιώργος, Λυκαβηττού 42Β. Πίσω από Μακάριο Στάδιο, δρόμος αρτοποιείου «Χρυσοβαλάντου», Έγκωμη, τηλ. 22658161, 22518049.

Ευαγγέλου Κώστας, Αλεξανδρουπόλεως 1, Στρόβολος, τηλ. 22515704, 22340032.

Κουσπής Μάριος, Λεωφ. Ελευθερίας 12Β, Λύμπια, τηλ. 22048098.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Χαραλάμπους Παναγιώτα, Αγίου Γεωργίου 66. Απέναντι από το γυμναστήριο «Ypsonas Sporting Center», Ύψωνας, τηλ. 25333096, 99308278.

Πίτσιακου Έλενα, Απ. Βαρνάβα 37. Βόρεια φώτων τροχαίας «Σιμιλλίδη», Λεμεσός, τηλ. 25662177, 25104316.

Δημοφάνους Σταυρούλα (Σταύρη), Αγίας Φυλάξεως 91. 400μ. βορείως φώτων τροχαίας «Καφέ Παρί», έναντι «SPAVENTO», Κάψαλος, Λεμεσός, τηλ. 25393954, 25337731.

Παπαπολυβίου Ελένη, Ρήγα Φεραίου 8, «Libra Chambers», Κατ. 1&2. 100μ. μετά το DHL, δίπλα από χρυσοχοείο «KOVIS», Λεμεσός, τηλ. 25580780, 99957861.

Μιχαηλίδης Μιχάλης, 28ης Οκτωβρίου 367. «Debenhams», παραλιακός δρόμος, Λεμεσός, τηλ. 25582914, 25336933.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Σεργίου Σάββας, Γρίβα Διγενή 9, Ορόκλινη, τηλ. 24645343, 99977835.

Νικολάου Κρίστια, Τάσου Μητσόπουλου (Πιαλέ Πασσιά) 15, «Sandy Beach A», κατ. 4. Πλησίον «Makou», Λάρνακα, τηλ. 24656554, 99710617.

Ορφανίδης Μισιέλ, Κωνσταντίνου Καλογερά 11. Έναντι Δημοτικού Σχολείου Καλογερά, Λάρνακα, τηλ. 24621360, 24531859.

ΠΑΦΟΣ

Μενελάου Μενέλαος, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 12. Έναντι πρατηρίου καυσίμων Agip, δίπλα από «Papantoniou Bakeries», Γεροσκήπου, τηλ. 26812121, 99813985.

Μακαρίου Γεώργιος, Νεαπόλεως 20. Τέρμα δρόμου εκκλησίας Αποστόλου Παύλου, Πάφος, τηλ. 26936989, 26938949.

Γαβριήλ Παναγιώτης, Βασιλέως Στασιοίκου 1, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26654290.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Αλαπαή Χριστίνα, Γρίβα Διγενή 8. Δίπλα από ΚΕΔΙΠΕΣ, πλατεία Παραλιμνίου, Παραλίμνι, τηλ. 23742002, 23744155.

Χριστοφίδου Νικολέττα, Πάνου Ιωάννου 2, Φρέναρος, τηλ. 23742270, 95967731.