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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αντωνίου Ελίνα, Λεωφ. Αριστοφάνους 20Α. Πλησίον ψαροταβέρνας «Family Nest» και 200μ. από το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Σπυρίδωνα, Στρόβολος, τηλ. 22261756, 99753337.

Αγγελίδου Χριστίνα, Κυριάκου Μάτση 48. Στα φώτα τροχαίας της «Coca Cola», δίπλα από το γυμναστήριο «Μολών Λαβέ», Έγκωμη, τηλ. 22355366, 99299993.

Φιλίππου Χλόη, Λεωφ. Λάρνακος 3, Αγλαντζιά, τηλ. 22731020, 99857222.

Παστελλίδου Άντρη, Ιφιγένειας 76. Έναντι Δημοτικού Σχολείου Ακροπόλεως, Στρόβολος, τηλ. 22378880, 97723277.

Αντωνίου Δέσπω, Σποράδων 48Α. Έναντι υπεραγοράς «Ιωαννίδης», Ανθούπολη, τηλ. 22109047.

Σταυρινίδης Γεώργιος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 73Α-Β. Έναντι «McDonald’s» και πάρκινγκ υπεραγορά ς«Σκλαβενίτης», Λατσιά, τηλ. 22488398, 99497309.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Πετρίδης Πέτρος, Ευγενίου Βουλγάρεως 35Α. Διασταύρωση Σπύρου Κυπριανού και Ευγενίου Βουλγάρεως, δίπλα από φρουταρία «Λιμνιά», Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25366340, 94040548.

Παπαχρίστου Τζιωρτζίνα, Μισιαουλή & Καβάζογλου 31. Έναντι κρεαταγοράς «Μελής», δρόμος ξενοδοχείου «Πεύκος», Λεμεσός, τηλ. 25565267, 25340982.

Χειλημίντρης Στέφανος, Πέτρου Τσίρου 88. 900μ. βόρεια φώτων τροχαίας «Naafi», πλησίον φώτων τροχαίας Μακεδονίας (πρώην καθαριστήριο «Τσοπανίδης»), Λεμεσός, τηλ. 25311001, 99981387.

Νικολάου Νικόλας, Γλάδστωνος 116. Έναντι πρώην Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, νυν Ελληνική Τράπεζα, Λεμεσός, τηλ. 25364359, 99409006.

Μεταξά Χριστίνα, Χριστάκη Κράνου 5. 100μ. από Αστυνομικό Σταθμό Π. Γερμασόγειας, πλησίον αρτοποιείου «Σίγμα», Γερμασόγεια, τηλ. 25314848, 99493603.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Ταντελές Νικόλας, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 30, Κίτι, τηλ. 24427300, 97476760.

Σμυρίλλη – Πύλα Χριστίνα, Νικοδήμου Μυλωνά 12. Έναντι υπεραγοράς «ΜΕΤΡΟ», Λάρνακα, τηλ. 24650777, 24821580.

Πασχάλης Κωνσταντίνος, Λεωφ. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37. Δρόμος πρώην ΑΗΚ, Λάρνακα, τηλ. 24662233, 99489611.

ΠΑΦΟΣ

Ηρακλέους Μαίρη, Ακαμαντίδος 31Α. 800μ. από το περίπτερο «Time Out» προς Χλώρακα, απέναντι από την Τράπεζα Κύπρου, Πάφος, τηλ. 26947629, 99107608.

Γαβριήλ Γιάννης, Μακαρίου Γ΄ 11, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321167, 99413411.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Πιττάτζης Ισαάκ, Αγίου Γεωργίου 7, Παραλίμνι, τηλ. 23822577, 23827058.

Σταυρή Αντιγόνη, Πλατεία Ηρώων 6Β. Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Σωτήρα, τηλ. 23825511.