Την άμεση παραχώρηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για όλα τα γαλακτοπαραγωγά αιγοπρόβατα, ώστε να καλυφθεί η μέχρι σήμερα αύξηση του κόστους διατροφής ζητούν οι αιγοπροβατοτρόφοι, λόγω των μέτρων πρόληψης και ελέγχου του αφθώδους πυρετού.

Οι παραγωγοί προειδοποιούν για μη αναστρέψιμες συνέπειες στην αγροτική οικονομία και στην παραγωγή του χαλλούμι ΠΟΠ. Σε επιστολή που στάλθηκε σήμερα προς την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, η Ένωση Ομάδων Παραγωγών Αιγοπροβατοτρόφων ζητά κρατική παρέμβαση. Περιγράφοντας μια δραματική κατάσταση αναφέρουν πως η βιωσιμότητα πολλών αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων δοκιμάζεται σοβαρά. «Οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες υποχρεώσεις, μειωμένα έσοδα και αβεβαιότητα ως προς τη δυνατότητα συνέχισης της παραγωγικής τους δραστηριότητας», υπογραμμίζουν.

Αν και αναγνωρίζονται από τους κτηνοτρόφους ως αναγκαία για τη διασφάλιση της δημόσιας και ζωικής υγείας, τα αυστηρά μέτρα πρόληψης και ελέγχου για τον αφθώδη πυρετό, τονίζουν πως έχουν επιφέρει δυσβάστακτο οικονομικό βάρος στις μονάδες. Οι παραγωγοί δηλώνουν απροστάτευτοι, καλούμενοι να επωμιστούν μόνοι τους το τεράστιο κόστος μιας έκτακτης υγειονομικής κρίσης.

Για τους αιγοπροβατοτρόφους, το μεγαλύτερο πλήγμα εντοπίζεται στους αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις των ζώων. Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις ζώων και η παρατεταμένη καθυστέρηση στη διάθεση αρνιών και εριφίων στην αγορά έχουν οδηγήσει σε συσσώρευση μεγάλου αριθμού αμνοεριφίων στις κτηνοτροφικές μονάδες.

Αυτό μεταφράζεται αυτόματα σε κατακόρυφη αύξηση του κόστους παραγωγής, λόγω των αυξημένων ποσοτήτων ζωοτροφών που απαιτούνται για τη συντήρησή τους, των πρόσθετων εργατοωρών και των λοιπών λειτουργικών εξόδων.

Παράλληλα, σημειώνει ο πρόεδρος της Ένωσης, Σωτήρης Καδής, όχι μόνο δεν υπήρξε αντίστοιχη αύξηση των εσόδων, αλλά καταγράφεται και αξιοσημείωτη μείωση της τιμής πώλησης των αμνοεριφίων, γεγονός που επιδεινώνει περαιτέρω την οικονομική θέση των παραγωγών.

Επιπρόσθετα, τα αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας, όπως η απαγόρευση βόσκησης, η αυξημένη ανάγκη για καθημερινή εργασία και επιτήρηση, καθώς και η εκτεταμένη και εντατική χρήση απολυμαντικών και άλλων μέσων προστασίας, έχουν επιβαρύνει σημαντικά το κόστος διαχείρισης των μονάδων.

Οι κτηνοτρόφοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και για τους επόμενους μήνες, επισημαίνοντας ότι ακόμη και αν αρθούν οι περιορισμοί βόσκησης, οι υψηλές θερμοκρασίες της καλοκαιρινής περιόδου που ξεκινά θα κρατήσουν το κόστος διατροφής των ζώων σε ψηλά επίπεδα, καθώς η φυσική βόσκηση θα είναι περιορισμένη.

Η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί στρατηγικό τομέα για την αγροτική οικονομία της Κύπρου, για την επισιτιστική επάρκεια της χώρας σε γάλα και κρέας, καθώς και για τη διατήρηση της παραγωγικής ζωής στην ύπαιθρο. Όπως επισημαίνουν η μη έγκαιρη στήριξη των παραγωγών ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρές και μη αναστρέψιμες συνέπειες για τον κλάδο, με απώλεια εισοδήματος, εγκατάλειψη μονάδων και αποδυνάμωση της εγχώριας παραγωγής.

Ενδεχόμενη εγκατάλειψη των μονάδων ή μείωση του ζωικού κεφαλαίου θα επιφέρει άμεσο και καίριο πλήγμα στην παραγωγή, τις εξαγωγές και τη διεθνή αγορά του χαλλουμιού ΠΟΠ.

Πακέτο έξι αιτημάτων των κτηνοτρόφων

Οι αιγοπροβατοτρόφοι ζητούν την άμεση εξέταση των αιτημάτων τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν «η άμεση οικονομική ενίσχυση δεν αποτελεί μόνο ζήτημα αποζημίωσης, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για τη συνέχιση της παραγωγής, τη διατήρηση της αγροτικής οικονομίας και την προστασία της επισιτιστικής ασφάλειας της Κύπρου».

Οι αιγοπροβατοτρόφοι ζητούν:

1. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για όλα τα γαλακτοπαραγωγά αιγοπρόβατα, ώστε να καλυφθεί η μέχρι σήμερα αύξηση του κόστους διατροφής.

2. Επιδότηση μέρους του αυξημένου κόστους ζωοτροφών για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα.

3. Καταβολή αποζημίωσης για τα αρνιά και τα ερίφια που παραμένουν εγκλωβισμένα στις εκμεταλλεύσεις λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις και στο εμπόριο.

4. Άμεση στήριξη για αποθεματοποίηση αμνοεριφίων που δεν μπορούν να απορροφηθούν από την αγορά, αξιοποιώντας το μέτρο ενίσχυσης της ιδιωτικής αποθεματοποίησης στον τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος.

5. Διενέργεια ολοκληρωμένης οικονομικής μελέτης για την πλήρη και αντικειμενική καταγραφή των πραγματικών επιπτώσεων των μέτρων στον κλάδο.

6. Εφαρμογή μόνιμου μηχανισμού στήριξης των παραγωγών σε περιπτώσεις ζωονόσων και έκτακτων υγειονομικών κρίσεων, για άμεση και δίκαιη αποζημίωση των πληγέντων.