Όχι µόνο δεν ακούσαμε «ευχαριστώ δεν θα πάρω» αλλά ο νέος κοµµατάρχης που ήρθε για να ανατρέψει τα πάντα και να ρίξει στα τάρταρα το συστηµικό κατεστηµένο, συμπεριφέρεται όπως εκείνους που επικρίνει. Θέλει αστυνομική φρουρά και µάλιστα προχώρησε σε ανάρτηση µε την οποία ζητά την υποβολή αιτήσεων από αστυνομικούς για να επιλέξει µε «διαφάνεια»! Η αστυνομική φρουρά θα τον συνοδεύει και στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο; Να αναμένουμε να γίνει κι αυτό;

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των αστυνοµικών έστω και αργά βγήκαν και ξεκαθάρισαν πως είναι η ηγεσία της Αστυνομίας που κάνει τις επιλογές και το σχετικό πλάνο για τις αστυνομικές φρουρές δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Και υποδείκνυαν στους αστυνομικούς να μην στείλουν αιτήσεις στον κ. Φ. Παναγιώτου.

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