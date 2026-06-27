Πυρά με φόντο το «Κράτος Μαφία» και το διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών ανταλλάσσουν ΔΗΣΥ – ΑΚΕΛ. Με ανακοίνωσή της η Πινδάρου υπογραμμίζει πως δεν «δεχόμαστε μαθήματα από το ΑΚΕΛ παρά μόνο αν κάνει αυτοκριτική και αναγνωρίσει τα λάθη του δημοσίως».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Επαναλαμβάνουμε τη σταθερή μας θέση πως η κυβέρνηση θα πρέπει να διορίσει χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές για πλήρη διερεύνηση των πιθανών αδικημάτων του πορίσματος. Σεβόμαστε πλήρως τις νενομισμενες διαδικασίες και τους κανόνες του κράτους δικαίου.

Το μόνο που δεν δεχόμαστε είναι τις υποδείξεις και επιθέσεις του ΑΚΕΛ, που με την αμαρτωλή του προϊστορία στην ασέβεια πορισμάτων που το αφορούσαν, ακόμη και ασέβεια απέναντι σε αποφάσεις δικαστηρίων, δεν μπορεί να μας παραδίδει μαθήματα ευαισθησίας.

Δεν θα αποδεχθούμε ποτέ μα ποτέ μαθήματα από το ΑΚΕΛ, παρά μόνο αν κάνει αυτοκριτική και αναγνωρίσει τα λάθη του δημοσίως. Όχι μόνο δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα, τουναντίον προσπαθεί διακαώς να πείσει την κοινωνία πως δεν διέπραξε κανένα λάθος και ούτε είχε κάτι μεμπτό για το κόμμα.

Και δεν είναι μικρές αμαρτίες, που προσπαθεί να αντιστρέψει. Στο Μαρί χάθηκαν 13 ψυχές και τα φόρτωσαν σε ένα Υπουργό, στην οικονομία κατέστρεψαν δεκάδες χιλιάδες οικογένειες και χιλιάδες επιχειρήσεις. Το δε σκάνδαλό τους στη Δρομολαξιά ήταν ίσως το πλέον ευφάνταστο σχέδιο στην ιστορία της Δημοκρατίας.

Επαναλαμβάνουμε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν διαχωρίζει μεταξύ «δικών μας» και άλλων. Αυτή είναι η ποιοτική υπεροχή μας απέναντι στο ΑΚΕΛ και θα εξακολουθήσουμε να την σημειώνουμε με έμφαση.

Θα συνεχίσουμε επίσης να υπηρετούμε αταλάντευτα τις αρχές Διαφάνεια Παντού, Έλεγχος σε Όλα και Όλους, Μηδενική Ανοχή σε οτιδήποτε αποδειχθεί μεμπτό.