Είναι το ελάχιστο τραγικό για κάποιον που είναι ενημερωμένος, να παρακολουθεί τις συζητήσεις σε διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Αυτό το φαινόμενο εκτός από κουραστικό έχει καταντήσει και επικίνδυνο, αφού όταν βουλευτές, που υποτίθεται προσπαθούν να ελέγξουν υπηρεσίες, όχι μόνο δεν γνωρίζουν το αντικείμενο αλλά δεν μπαίνουν καν στον κόπο να ενημερωθούν για το τι ισχύει.

Το χειρότερο από όλα είναι ότι αυτοί οι ίδιοι οι βουλευτές όχι απλά δεν γνωρίζουν, αλλά ταυτόχρονα με τις τοποθετήσεις τους, για όσους μπήκαν στον κόπο να ενημερώνονται, δείχνουν το πόσο αδιάβαστοι είναι. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν υποβάλλουν εισηγήσεις οι οποίες εφαρμόζονται εδώ και χρόνια. Είναι καιρός όλα αυτά τα φαινόμενα να βγαίνουν και ονομαστικά προς τα έξω, αφού ουδείς από τους βουλευτές θα πει ότι έκανε λάθος. Αν θέλεις να ασκείς κοινοβουλευτικό έλεγχο πρώτα πρέπει να μελετάς. Στο σχολείο αν πάεις αδιάβαστος θα φας παρατήρηση. Στη Βουλή σε χειροκροτούν. Αυτά είναι τα χαΐρκα μας…

Ζακ.