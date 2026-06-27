Μια φρικτή υπόθεση εκτυλίσσεται στην Ταϊλάνδη, όπου συνελήφθη ένας Αυστραλός υπήκοος για τον εντοπισμό του πτώματος μιας 17χρονης μέσα σε μια βαλίτσα.

Ο ύποπτος, που «συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες», «τέθηκε υπό κράτηση μετά την ανάκριση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ένα στέλεχος της Αστυνομίας της Παταγιά.

Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής, όπως και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, προτού απαγγείλουν κατηγορίες για «απαγωγή ανήλικου με σεξουαλικούς σκοπούς», «ανθρωποκτονία» και «απόκρυψη πτώματος», διευκρίνισε η ίδια πηγή.

🚨‼️An #Australian man, 46-year-old Simon Peter Carman has been arrested in connection with the murder of a 17-year-old #Thailand girl (nicknamed "Cake"). The victim, identified as Thanchanok Donhomlao (nicknamed "Nong Cake"), was found dead inside a suitcase near railway tracks… pic.twitter.com/tWdj1ekYO4 — African champion 🏆 (@membunnamdi1) June 27, 2026

Όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, ο 46χρονος Αυστραλός συνελήφθη χθες το βράδυ στο διεθνές αεροδρόμιο Suvarnabhumi της Μπανγκόκ, ενώ προσπαθούσε να αγοράσει ένα αεροπορικό εισιτήριο με προορισμό το Περθ.

Σε εικόνες από κάμερα κλειστού κυκλώματος διακρίνεται να εισέρχεται συνοδευόμενος από μια Ταϊλάνδέζα, ηλικίας 17 ετών, μέσα σε ένα κτίριο του τουριστικού θερέτρου Παταγιά τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη.

Κατόπιν, ώρες μετά, καταγράφεται να βγαίνει μόνος κρατώντας μια μεγάλη μαύρη βαλίτσα, την οποία μεταφέρει στο πίσω μέρος ενός σκούτερ.

Αστυνομικοί βρήκαν τη βαλίτσα την επόμενη ημέρα δίπλα σε σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ στο εσωτερικό της ανακάλυψαν τη σορό της νεαρής γυναίκας, με εμφανή τραύματα, έγραψε η εφημερίδα Pattaya News.

ΑΠΕ-ΜΠΕ