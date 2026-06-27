Χθεσινό δημοσίευμα του CNN αναφέρει ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε από την OpenAI να περιορίσει την κυκλοφορία του νέου μοντέλου GPT 5.6 σε έναν μικρό αριθμό συνεργατών της, εγκεκριμένων από την Κυβέρνηση, λόγω των προηγμένων δυνατοτήτων του, που προκαλούν ανησυχία για πιθανή εκμετάλλευσή τους από παράνομα και εγκληματικά στοιχεία.

Προηγήθηκε, αναφέρει το CNN, εντολή ελέγχου από την Κυβέρνηση των εξαγωγών της Anthropic, η οποία υποχρεώθηκε να αποσύρει τα πιο πρόσφατα και πιο προηγμένα μοντέλα τεχικής νοημοσύνης, Mythos και Fable. Τα μοντέλα αυτά επίσης προκάλεσαν φόβους στην Ουάσινγκτον και τη Γουόλ Στριτ για τις προηγμένες δυνατότητες κυβερνοασφάλειας, κάτι που ορισμένοι ανησυχούν ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρωτοφανείς κινδύνους για την ασφάλεια.

Η OpenAI θεωρεί το τελευταίο μοντέλο GPT 5.6 «ισοδύναμο» με το Mythos και συμφώνησε να περιορίσει, για την ώρα, την κυκλοφορία του μοντέλου.

«Έχουμε καταστήσει σαφές στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι αυτό δεν είναι το προτιμώμενο μακροπρόθεσμο μοντέλο μας και θα συνεργαστούμε μαζί τους και με άλλους στον κλάδο για να επιτύχουμε μια πιο βιώσιμη προσέγγιση για μελλοντικές κυκλοφορίες», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, σύμφωνα με το The Information.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNN ότι συνεχίζουν «να συνεργάζονται με πρωτοποριακά εργαστήρια Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιμάκωσης αυτής της τεχνολογίας».

Παρόλο που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα νωρίτερα αυτόν τον μήνα που ζητούσε από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης με προηγμένα μοντέλα να τα υποβάλουν οικειοθελώς για κυβερνητική αξιολόγηση 30 ημέρες πριν από την δημοσίευσή τους, το πλαίσιο για αυτή την αξιολόγηση δεν έχει ακόμη καθοριστεί από αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Επιπλέον, υπάρχει σύγχυση μεταξύ των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με το ποιος ή ποια υπηρεσία κατευθύνει τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.

Το αίτημα προς την OpenAI προήλθε από τον Λευκό Οίκο, ενώ η απαγόρευση ελέγχου εξαγωγών για την Anthropic προήλθε από το Υπουργείο Εμπορίου.

«Το επεισόδιο του Fable δείχνει την ανάγκη για σαφείς κανονισμούς. Αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια ad hoc, εξατομικευμένη, αδιαφανής, πιθανώς άνομη προσέγγιση», δήλωσε στο CNN την περασμένη εβδομάδα ο Μπραντ Κάρσον, επικεφαλής του Public First, μιας διμερούς υπερ-επιτροπής ασφάλειας PAC υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης. «Είναι σίγουρα σκόπιμο για την κυβέρνηση να ανακαλέσει επικίνδυνα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με τρόπο που να συνάδει με τη διαφάνεια και τη βασική δικαιοσύνη».