Τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του πατέρα του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ εκφράζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωση του ο Νίκος Χριστοδουλίδης, «έφυγε πλήρης ημερών με τον πόθο της επιστροφής στον αγαπημένο Γερόλακκο».

Αυτούσια η δήλωση του

«Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Γιώργου Στεφάνου, πατέρα του Γενικού Γραμματέα της ΚΕ του ΑΚΕΛ κ. Στέφανου Στεφάνου. Έφυγε πλήρης ημερών με τον πόθο της επιστροφής στον αγαπημένο Γερόλακκο, όπου δημιούργησε την οικογένειά του, με τη σύζυγό του, Αλίκη.

Ο βίαιος εκτοπισμός εξαιτίας της τουρκικής εισβολής του 1974, υποχρέωσε τον Γιώργο Στεφάνου, όπως και χιλιάδες άλλους συμπατριώτες μας, να κτίσουν ξανά τη ζωή τους πάνω στα ερείπια της καταστροφής, για την προκοπή της οικογένειάς τους, την πρόοδο του λαού μας και την ανασυγκρότηση της χώρας μας.

Τον αποχαιρετώ με σεβασμό και εκτίμηση, εκφράζοντας τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς τους οικείους του.»