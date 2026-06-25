Το Ιράν επιδιώκει να αποκομίσει δισεκατομμύρια δολάρια από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς προετοιμάζει το έδαφος ώστε να αναλάβει τη διαχείριση του κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Ισλαμική Δημοκρατία εκτιμά ότι η επιβολή χρεώσεων για:

υπηρεσίες ασφάλειας,

προστασίας της ναυσιπλοΐας και

περιβαλλοντικής διαχείρισης στα Στενά

θα μπορούσαν να αποφέρουν έως και 40 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στα κράτη που θα συμμετείχαν στο σχετικό σύστημα, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Εφόσον το σχέδιο αυτό υλοποιηθεί, η Τεχεράνη θα αποκτήσει πρόσβαση σε σημαντική ρευσότητα αλλά και τέτοιο βαθμό ελέγχου στα Στενά που ουδέποτε πριν από τον πόλεμο διέθετε, σχολιάζει το αμερικανικό έντυπο.

Αραγτσί: Ιράν και Ομάν για τα Στενά

Σε μία μάλλον τροχιοδεικτική των ιρανικών προθέσεων δήλωση, ο υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης Αμπάς Αραγτσί δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ιράν και το Ομάν θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες «για να καθορίσουν τη μελλοντική διοίκηση και τις θαλάσσιες υπηρεσίες στα Στενά του Ορμούζ».

After recent Joint Statement in Muscat, had productive call with @badralbusaidi



We re-emphasized that Iran and Oman will conduct dialogue "to define future administration and maritime services in Strait of Hormuz." We're determined and will do so in discussion with our neighbors pic.twitter.com/1ezYYoC4ri June 25, 2026

Σε ανάρτησή του στο X, ο Αραγτσί ανέφερε ότι είχε μια παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαΐντι, και ότι οι δύο χώρες είναι αποφασισμένες να προωθήσουν αυτές τις συζητήσεις μαζί με τις γειτονικές τους χώρες.

Το Ομάν ενημέρωσε πάντως νωρίτερα τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και τους υπουργούς των αραβικών κρατών του Κόλπου, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, ότι οι μελλοντικές ρυθμίσεις για τα Στενά του Ορμούζ δεν θα περιλαμβάνουν την επιβολή τελών διέλευσης στα πλοία.

naftemporiki.gr