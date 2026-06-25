Το Ιράν και η Αίγυπτος αντέδρασαν έντονα για τις εκδηλώσεις Pride που είχαν προγραμματιστεί εδώ και καιρό πριν από τον μεταξύ τους αγώνα για το Μουντιάλ 2026.

Οι δύο ομοσπονδίες ζήτησαν από τη FIFA να απαγορεύσει την είσοδο μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στο γήπεδο ή οποιαδήποτε σχετική τελετουργική εκδήλωση, ζητώντας να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες των φιλάθλων.

Fifa will not stop fans from bringing rainbow flags into the stadium when Iran face Egypt in the controversial “Pride Match” in Seattle.



Egypt and Iran have both lobbied Fifa demanding they have no association with Seattle’s PrideFest. @TelegraphDucker has more ⤵️… pic.twitter.com/RNEhsUXAeS June 25, 2026

Ωστόσο, η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου αγνοεί πλήρως τις συγκεκριμένες εκκλήσεις και δεν θα εμποδίσει τους φιλάθλους από το να φέρουν τις συγκεκριμένες σημαίες, καθώς και οι εκδηλώσεις θα γίνουν κανονικά έξω από το γήπεδο.

sport24.gr