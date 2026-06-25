Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στην Τουρκία ο αποκλεισμός της εθνικής ομάδας από το Μουντιάλ, με την ομοσπονδία της χώρας να φτάνει στο σημείο να ζητήσει την επανάληψη του αγώνα απέναντι στην Παραγουάη.

Η ήττα με 1-0, σε συνδυασμό με το αρνητικό αποτέλεσμα της πρεμιέρας απέναντι στην Αυστραλία, άφησε την ομάδα του Βιντσέντσο Μοντέλα εκτός συνέχειας, προκαλώντας απογοήτευση και έντονο προβληματισμό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η τουρκική πλευρά απευθύνθηκε στη FIFA εξετάζοντας κάθε πιθανότητα ανατροπής της κατάστασης. Η βάση του αιτήματος ήταν ένα πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, ο διαιτητής Ιβάν Μπάρτον έχασε προσωρινά το ειδικό τεχνολογικό ρολόι που χρησιμοποιούσε στον αγώνα.

Yesterday, during the Paraguay match, the referee dropped his watch and a Paraguay player swiped it. 😂pic.twitter.com/6sFwA95HE8 — The thinker man (@kwekuedilson) June 21, 2026

Ο Παραγουανός μέσος Ματίας Γκαλάρζα, ο οποίος είχε ήδη δεχθεί κίτρινη κάρτα, το σήκωσε από τον αγωνιστικό χώρο και το φόρεσε για λίγα δευτερόλεπτα πριν το επιστρέψει στον ρέφερι.

Η τουρκική ομοσπονδία υποστήριξε ότι η ενέργεια αυτή θα έπρεπε να τιμωρηθεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβολή του ποδοσφαιριστή, ο οποίος μάλιστα είχε πετύχει και το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης από το πρώτο λεπτό.

H στάση της FIFA

Η FIFA, ωστόσο, δεν συμμερίστηκε την άποψη των Τούρκων και έκρινε ότι το συμβάν δεν επηρέασε την εξέλιξη ή την εγκυρότητα του αγώνα, απορρίπτοντας το αίτημα χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω διαδικασίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδιο παιχνίδι είχε ήδη τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας για έναν ακόμη ασυνήθιστο λόγο, καθώς ο Μιγκέλ Αλμιρόν έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων που αποβλήθηκε βάσει του νέου κανονισμού της FIFA για κάλυψη του στόματος κατά τη διάρκεια λεκτικής αντιπαράθεσης.

tanea.gr