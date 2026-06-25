Πυροσβεστικό ελικόπτερο έπεσε στην περιοχή του Μετσόβου, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για δύο τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ενοικιαζόμενο από το εξωτερικό ελικόπτερο επιχειρούσε για την κατάσβεση της φωτιάς στα Γρεβενά.

Μετά την πτώση του ελικοπτέρου στη Λίμνη, οι δύο χειριστές κολύμπησαν και βγήκαν μόνοι τους στην ακτή.

Η ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος

Κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, στη θέση «Αβγό» στα Γρεβενά ένα (1) ελικόπτερο τύπου BELL μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα, με πλήρωμα δύο (2) ατόμων, εκ των οποίων ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός ο οποίος λειτουργούσε ως σύνδεσμος, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αώου στα Γρεβενά Ιωαννίνων.

Το ελικόπτερο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων.

Διασώθηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος.

iefimerida.gr / protothema.gr