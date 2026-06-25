Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη στη Δανία έρχεται να ανατρέψει τη στερεοτυπική εικόνα των Βίκινγκς ως βίαιων και ανοργάνωτων πολεμιστών, αποκαλύπτοντας μια ιδιαίτερα ανεπτυγμένη και οργανωμένη κοινωνία με εξειδικευμένη παραγωγή και διεθνείς εμπορικές διασυνδέσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Independent, αρχαιολόγοι του Μουσείου Moesgaard έφεραν στο φως έναν εκτεταμένο οικισμό της Εποχής των Βίκινγκς, έκτασης περίπου 100.000 τετραγωνικών μέτρων, στην περιοχή Søften, περίπου 10 χιλιόμετρα βόρεια του Άαρχους, στη χερσόνησο της Γιουτλάνδης.

Η ανασκαφή, που διήρκεσε δέκα μήνες, αποκάλυψε περισσότερες από 80 ημιυπόγειες καλύβες, οι οποίες λειτουργούσαν ως εργαστήρια και κατοικίες, καθώς και έναν ειδικά οργανωμένο χώρο για την επεξεργασία λιναριού, στοιχείο που υποδεικνύει ότι η παραγωγή υφασμάτων αποτελούσε την κύρια δραστηριότητα του οικισμού.

Η επικεφαλής της ανασκαφής, αρχαιολόγος Λιβ Στίντσινγκ Ρέχερ- Λάνγκμπεργκ επισήμανε ότι ο οικισμός διαφέρει από άλλες εγκαταστάσεις της ίδιας περιόδου ακριβώς λόγω της έντονης εξειδίκευσής του στην κλωστοϋφαντουργία. Στις ανασκαφές εντοπίστηκαν σφοντύλια, βαρίδια αργαλειών, ασημένια νομίσματα, γυάλινες χάντρες και κεραμική, ευρήματα που τεκμηριώνουν τόσο την παραγωγική όσο και την εμπορική δραστηριότητα της εγκατάστασης.

Ο οικισμός χρονολογείται από την ύστερη (σκανδιναβική) Εποχή του Σιδήρου έως την πρώιμη Εποχή των Βίκινγκς, περίπου μεταξύ 600 και 950 μ.Χ., ενώ οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι λειτουργούσε υπό τον έλεγχο μιας ισχυρής τοπικής ελίτ, η οποία οργάνωνε την παραγωγή και τη διακίνηση των προϊόντων.

Ο ιστορικός του Μουσείου Moesgaard, Κάσπερ Άντερσεν, χαρακτήρισε την ανακάλυψη «ένα ακόμη κομμάτι του παζλ» για την κατανόηση της οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής οργάνωσης της περιοχής. Όπως σημείωσε, κατά την εποχή των Βίκινγκς το Άαρχους, γνωστό τότε ως Άρος (Aros), αποτελούσε σημαντικό βασιλικό και εμπορικό κέντρο, ενώ τα προϊόντα από αγροτικούς οικισμούς όπως το Søften διοχετεύονταν στην πόλη και από εκεί εντάσσονταν σε ένα ευρύ διεθνές εμπορικό δίκτυο.

Η αρχαιολόγος Λιβ Στίντσινγκ Ρέχερ-Λάνγκμπεργκ κρατά γυάλινη χάντρα της εποχής των Βίκινγκς (AP).

Μάλιστα, μόλις τέσσερα χιλιόμετρα από το Søften είχε εντοπιστεί πέρυσι ακόμη ένας σημαντικός οικισμός της ίδιας περιόδου, στο Λίσμπιεργκ, όπου εκτιμάται ότι κατοικούσαν μέλη της αριστοκρατίας των Βίκινγκς.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η νέα ανακάλυψη καταδεικνύει ότι οι Βίκινγκς πέρα από πολεμικές ομάδες που λεηλατούσαν την Ευρώπη, διέθεταν πολύπλοκες παραγωγικές δομές, εξειδικευμένη εργασία, οργανωμένη διοίκηση και πρόσβαση σε μεγάλες αγορές.

Οι αρχαιολόγοι αναμένεται να προχωρήσουν το επόμενο διάστημα σε αναλύσεις με ραδιοχρονολόγηση και μελέτες γύρης, προκειμένου να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα είδη των υφασμάτων που παράγονταν στο εργαστηριακό συγκρότημα.

Με πληροφορίες από Indepedent