Σε οριστικό αδιέξοδο φαίνεται να οδηγείται μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που είχαν ανακοινωθεί τα τελευταία χρόνια στην τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς τα σχέδια για την κατασκευή νέου εργοστασίου βρίσκονται πλέον σε αναστολή.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα επενδυτικά εγχειρήματα που επρόκειτο να υλοποιηθούν στην Τουρκία, με στόχο την ενίσχυση των φιλοδοξιών της χώρας να αναδειχθεί σε έναν από τους ανερχόμενους ισχυρούς παίκτες της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, το οποίο πλέον φαίνεται να οδηγείται σε τελικό αδιέξοδο.

Ο λόγος περί το σχέδιο της BYD για την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής οχημάτων στην Τουρκία, μια επένδυση που είχε παρουσιαστεί με ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους και συνοδευόταν από μεγάλες προσδοκίες τόσο από την τουρκική κυβέρνηση όσο και από την κινεζική εταιρεία.

Σε αντίθεση με τα πλάνα που είχαν αρχικά ανακοινωθεί, οι κινήσεις του τελευταίου διαστήματος έδειχναν πως το project δεν πρόκειται να προχωρήσει όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί. Αρχικά, τουρκικά δημοσιεύματα άρχισαν να κάνουν λόγο για σοβαρές δυσκολίες στην υλοποίηση της επένδυσης, ενώ στην συνέχεια η Stella Li, Executive Vice President της BYD επιβεβαίωσε πως το σχέδιο βρίσκεται ουσιαστικά σε καθεστώς αναστολής.

Φυσικά, η εξέλιξη αυτή θεωρείται ένα πολύ σημαντικό πλήγμα για την Τουρκία, καθώς το επενδυτικό πλάνο προέβλεπε κεφάλαια ύψους περίπου 1 δισ. δολαρίων, ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 150.000 οχημάτων και τη δημιουργία περίπου 5.000 θέσεων εργασίας, μεγέθη δηλαδή που θα μπορούσαν να αλλάξουν σημαντικά τα δεδομένα για την τοπική οικονομία και τη βιομηχανία αυτοκινήτου της χώρας.

Υπό αυτό το πρίσμα, δεν είναι τυχαίο ότι η Άγκυρα επιχείρησε το προηγούμενο διάστημα να διατηρήσει ζωντανό το σχέδιο, υποστηρίζοντας πως οι σχετικές δεσμεύσεις που έχουν υπογραφεί από τις δύο πλευρές εξακολουθούν να ισχύουν.

﻿ Από την πλευρά της, όμως, η BYD αποδίδει το πάγωμα της επένδυσης σε ζητήματα αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων που σχετίζονται με την κινεζική κυβέρνηση, με αποτέλεσμα οι δύο πλευρές να βρίσκονται εδώ και μήνες σε μια ιδιότυπη αντιπαράθεση.

Το κλίμα μάλιστα έχει επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο, καθώς τουρκικοί κύκλοι έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων απέναντι στην κινεζική εταιρεία, ακόμη και μέσω εμπορικών περιορισμών ή δασμών.

Σε κάθε περίπτωση, και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η θέση της BYD είναι να δώσει προτεραιότητα στην ενίσχυση της παραγωγικής της παρουσίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδιώκοντας να κατασκευάζει οχήματα «Made in Europe» και να περιορίσει την έκθεσή της στους ευρωπαϊκούς δασμούς που επιβάλλονται στα εισαγόμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα.

Κομβικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια να πραγματοποιήσει αναμένεται να έχει κατασκευή του νέου εργοστασίου της στο Szeged της Ουγγαρίας, το οποίο θα αποτελέσει βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής παρουσίας της εταιρείας τα επόμενα χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο και παρά τη γεωγραφική της εγγύτητα με την Ευρώπη, η Τουρκία δεν μπορεί να προσφέρει τα ίδια πλεονεκτήματα με μία χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που φαίνεται πως αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που ο κινεζικός όμιλος επανεξετάζει τη στρατηγική του και στρέφει την προσοχή του σε νέες τοποθεσίες εντός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει ακόμη κάποια επίσημη ανακοίνωση για το επόμενο βήμα της εταιρείας, ωστόσο τα διεθνή σενάρια συγκλίνουν στο ότι η BYD εξετάζει σοβαρά νέες επενδύσεις στη Νότια Ευρώπη.

Έτσι, η Ισπανία εμφανίζεται ως το επικρατέστερο σενάριο, καθώς διαθέτει έτοιμες ή υπολειτουργικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν άμεσα, ενώ και η Ιταλία παραμένει μεταξύ των χωρών που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της κινεζικής εταιρείας.

carandmotor.gr