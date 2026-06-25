Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του Νικ Αλεξάντερ, 24 ετών, ο οποίος απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του στον Στρόβολο, από τις 21/06/2026.

Ο 24χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,70μ. περίπου, με κοντά μαύρα μαλλιά. Κατά την αναχώρησή του φορούσε μαύρη κοντομάνικη φανέλα, μαύρη φόρμα και άσπρα αθλητικά παπούτσια. Κρατούσε μια πλαστική νάιλον τσάντα χρώματος άσπρου.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.