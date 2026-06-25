Ο Νίκος Σύκας διευκρινίζει ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα αποχώρησης του από τα συλλογικά όργανα του Δημοκρατικού Συναγερμού, οι συγκρίσεις που γίνονται δεν υπηρετούν την αλήθεια, όπως λέει.

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«Τις τελευταίες ημέρες το όνομά μου επανήλθε στον δημόσιο διάλογο μέσα από συγκρίσεις με άλλες υποθέσεις. Οι συγκρίσεις αυτές δεν λαμβάνουν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα της κάθε περίπτωσης και οδηγούν σε εσφαλμένα συμπεράσματα.

Ο σεβασμός προς τους θεσμούς και τα πραγματικά δεδομένα επιβάλλει κάθε υπόθεση να κρίνεται ξεχωριστά.

Στη δική μου περίπτωση ούτε τέθηκε θέμα αποχώρησής μου ούτε αποχώρησα από τα συλλογικά όργανα του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Απευθύνομαι ιδιαίτερα στα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού που έχουν τοποθετηθεί ή θα τοποθετηθούν δημόσια επί του θέματος.

Οι εύκολοι παραλληλισμοί δεν υπηρετούν ούτε την αλήθεια, ούτε τον σοβαρό δημόσιο διάλογο, ούτε την αξιοπιστία της παράταξής μας.

Ας αφήσουμε, επιτέλους, τους εύκολους παραλληλισμούς και ας επιτρέψουμε στα πραγματικά δεδομένα και στους θεσμούς να μιλήσουν.»